11 bit studios продала 280 тыс. копий The Alters

11 bit studios объявила, что по состоянию на 7 июля 2025 года было продано 280 000 копий The Alters. Игра доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это число включает предварительные заказы, а также было скорректировано с учётом возвратов и бесплатных тестовых копий.

Компания также объявила, что количество активных записей в списке желаний для игры в Steam превысило 1 миллион. Это не считая пользователей, которые уже приобрели игру или удалили ее из своего списка желаний.

Игра дебютировала 16 июня этого года и собрала 6781 отзыв в Steam с момента ее выхода, 88 процентов из которых положительные. По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков составляет более 18 000 человек. В настоящее время среднее количество игроков за последние 24 часа приближается к 2,5 тысячам.

The Alters — психологическая приключенческая игра, в которой рассказывается о судьбе Яна Дольски, который терпит крушение на чужой планете и должен использовать копии себя, чтобы выжить. Игроку придётся заботиться не только о необходимых ресурсах, но и о потребностях копий главного героя.