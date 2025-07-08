11 bit studios продала 280 тыс. копий The Alters

11 bit studios объявила, что по состоянию на 7 июля 2025 года было продано 280 000 копий The Alters. Игра доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это число включает предварительные заказы, а также было скорректировано с учётом возвратов и бесплатных тестовых копий.
Компания также объявила, что количество активных записей в списке желаний для игры в Steam превысило 1 миллион. Это не считая пользователей, которые уже приобрели игру или удалили ее из своего списка желаний.
Игра дебютировала 16 июня этого года и собрала 6781 отзыв в Steam с момента ее выхода, 88 процентов из которых положительные. По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков составляет более 18 000 человек. В настоящее время среднее количество игроков за последние 24 часа приближается к 2,5 тысячам.
The Alters — психологическая приключенческая игра, в которой рассказывается о судьбе Яна Дольски, который терпит крушение на чужой планете и должен использовать копии себя, чтобы выжить. Игроку придётся заботиться не только о необходимых ресурсах, но и о потребностях копий главного героя.
Крайне достойный и самобытный проект и достоин лучших продаж
Чего-то я не понимаю какой 1 млн в списке желаний?
Я так понимаю, что для тебя "followers" и "wishlist", это одно и тоже🫠
Обычно это +- соотносится и не имеет такого разрыва
Хорошая игра, только нытьё Альтеров надоедает
// Максим Леонов
Игра хорошая, самобытная, но чего то в ней не хватает всё равно или я уже просто придираюсь.
Похоже игра не плоха как визуально, так и геймплейно, но. Но плодить мужиков с одинаковыми харями такая себе задумка, почти бар "Голубая устрица".
там без намека на радугу, чистая мужская дружба или вражда. Обычный мужской коллектив
Тоже были такие мысли, но там даже намёка на такое нет. Как написал комменатор выше, чисто мужская дружба и вражда.
Маловато, игра вполне достойная и отличная.