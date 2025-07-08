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The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.3 406 оценок

11 bit studios продала 280 тыс. копий The Alters

monk70 monk70

11 bit studios объявила, что по состоянию на 7 июля 2025 года было продано 280 000 копий The Alters. Игра доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это число включает предварительные заказы, а также было скорректировано с учётом возвратов и бесплатных тестовых копий.

Компания также объявила, что количество активных записей в списке желаний для игры в Steam превысило 1 миллион. Это не считая пользователей, которые уже приобрели игру или удалили ее из своего списка желаний.

Игра дебютировала 16 июня этого года и собрала 6781 отзыв в Steam с момента ее выхода, 88 процентов из которых положительные. По данным SteamDB, пиковое количество одновременных игроков составляет более 18 000 человек. В настоящее время среднее количество игроков за последние 24 часа приближается к 2,5 тысячам.

The Alters — психологическая приключенческая игра, в которой рассказывается о судьбе Яна Дольски, который терпит крушение на чужой планете и должен использовать копии себя, чтобы выжить. Игроку придётся заботиться не только о необходимых ресурсах, но и о потребностях копий главного героя.

19
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ZackSnyder

Крайне достойный и самобытный проект и достоин лучших продаж

9
luVol

Чего-то я не понимаю какой 1 млн в списке желаний?

1
Meddypap

Я так понимаю, что для тебя "followers" и "wishlist", это одно и тоже🫠

luVol Meddypap

Обычно это +- соотносится и не имеет такого разрыва

EvgeniiV

Хорошая игра, только нытьё Альтеров надоедает

Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

Igor Udilov

Игра хорошая, самобытная, но чего то в ней не хватает всё равно или я уже просто придираюсь.

ScandalousVaclav

Похоже игра не плоха как визуально, так и геймплейно, но. Но плодить мужиков с одинаковыми харями такая себе задумка, почти бар "Голубая устрица".

vidgin

там без намека на радугу, чистая мужская дружба или вражда. Обычный мужской коллектив

1
Sickofitall

Тоже были такие мысли, но там даже намёка на такое нет. Как написал комменатор выше, чисто мужская дружба и вражда.

Sickofitall

Маловато, игра вполне достойная и отличная.