11 bit studios продолжает исправлять The Alters; вышло обновление 1.2.0

С момента релиза The Alters, научно-фантастической adventure-стратегии от 11 bit studios, в которой мы в роли Яна Дольского пытаемся выжить на чужой планете, взаимодействуя с альтернативными версиями самих себя, прошло уже два месяца.

Тем не менее, игра по-прежнему страдает от различных проблем, и среди беспокоящих ее ошибок есть такие, которые связаны с сюжетом. Однако польские разработчики регулярно исправляют свое творение, и последний патч, под номером 1.2.0, приносит ряд новых исправлений.

Как можно прочитать из официального сообщения в Steam, обновление 1.2.0 вносит такие улучшения, как: проблемы с исцелением Alters от радиации после начала Путешествия; критические ошибки при начале нового Путешествия в условиях активного мятежа; ряд других проблем, тесно связанных с сюжетом.

Кроме того, в обновлении 1.2.0 исправлены различные технические проблемы, в том числе запуск на ПК с более чем одним GPU, изменение позиционирования персонажей в диалогах во время исследования, присутствие тяжело раненных и облученных Alters на похоронах, а также ошибки в работе системы обнаружения столкновений.