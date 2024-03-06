Представлен новый геймплей интригующей The Alters от авторов Frostpunk

Ян Дольский был простым рабочим, пока однажды не оказался в безвыходной ситуации. Его космический корабль совершил вынужденную посадку на далёкой необитаемой планете. Яну предстояло выживать в полном одиночестве на незнакомой территории. Единственная надежда на спасение — найти людей, которые помогут запустить мобильную базу. Но как это сделать?

В отчаянии Ян прибегает к необычному решению. Он использует местное вещество под названием рапидий, чтобы создать несколько копий самого себя — альтеров. Теперь, чтобы вернуться домой, Яну необходимо не только наладить взаимодействие со своими альтерами, но и столкнуться с ошибками прошлого. Предстоит сделать нелёгкий выбор, который может поставить чью-то жизнь под угрозу. Готов ли Ян принять последствия своих решений?

Времени на раздумья почти не остаётся. Планета медленно поворачивается к огромному солнцу, и уровень радиации вот-вот достигнет критической отметки. Чтобы выжить в суровых условиях, база должна постоянно перемещаться. Однако сделать это не так просто: планета полна опасностей и препятствий.

Для передвижения по пустынной местности нужны ресурсы — еда, топливо и другие припасы. К счастью, база может добывать всё необходимое из недр планеты. Проблема лишь в том, что найти эти жизненно важные материалы удаётся далеко не сразу. А времени с каждой минутой остаётся всё меньше.