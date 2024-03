Представлен новый геймплей интригующей The Alters от авторов Frostpunk

The Alters - еще одна интригующая игра под руководством польской команды 11 bit studios, ответственной, в частности, за Frostpunk или This War of Mine. Сегодня на Xbox Partner Preview мы получили новые кадры игры.

В роли Яна Дольски игрок оказывается на планете с палящим солнцем и должен выжить любой ценой, чтобы вернуться домой. Исследовать поверхность планеты и управлять мобильной базой - это не то, что он может сделать в одиночку. Однако благодаря таинственному ресурсу под названием рапидиум Ян обнаруживает способ создавать альтернативные версии самого себя. Они зависят от решений, принятых на протяжении всей его жизни: от отказа покинуть родной город в юном возрасте до отказа бросить колледж.

В результате у клонов появляются уникальные навыки и специализации, но у них также есть желания, цели и потребности. Вы можете выбрать сторону (или воздержаться от этого), но сделать их всех счастливыми "чрезвычайно сложно".

Игра выйдет в 2024 году на ПК и консолях PS5 и Xbox Series X|S. Премьера также состоится по подписке Xbox Game Pass.