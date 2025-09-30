ЧАТ ИГРЫ
The Alters 13.06.2025
Адвенчура, Выживание, Научная фантастика
8.4 556 оценок

Русская нейроозвучка The Alters - первая версия готова!

k0les0 k0les0

Команда VoxCraft завершила 100% работ по созданию неофициальной нейросетевой озвучки игры The Alters. Сегодня вышла первая версия, которая уже доступна для сообщества.

Работа над проектом велась несколько месяцев: были проанализированы тысячи файлов, проведены тесты и выбрана оптимальная технология для реализации дубляжа. Это первый релиз, и в дальнейшем озвучка будет дорабатываться, улучшаться и обновляться.

Поддержать авторов можно на Boosty

Присоединяйтесь, делитесь впечатлениями и помогайте проекту развиваться!

Комментарии:  3
ЮрийSport

Спасибо за русскую озвучку в любом случае! Но если, сугубо субъективно, не лучшая игра была выбрана для озвучки. Даже в этом году проектов интерснее было множество.

k0les0

игра произвела большое впечатление. в золотую коллекцию положил даже

tvorog8088

Фиг знает что это такое.