The Alters получит демоверсию во время Steam Next Fest с 10 июня

Разработчик 11 Bit Studios объявил о предстоящем выпуске игровой демо-версии The Alters, уникальной и очень увлекательной новой игры на выживание от команды, которая станет доступна во время Steam Next Fest c 10 по 17 июня.

В The Alters вы играете за Яна. И ни одного, а множество Янов. Вы — шахтер на враждебной планете, который, чтобы выжить, приносит свои версии из других реальностей. Но это не простые клоны. Скорее, это вы, но они прожили совершенно уникальную жизнь и поэтому привнесут разные взгляды, навыки и характеры в великую задачу, стоящую перед вами.