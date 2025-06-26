The Alters получит как минимум одно дополнение

Разработчики из 11 bit studios напрямую сообщили игрокам, что высоко оцененная адвенчура The Alters получит как минимум одно DLC. У польских разработчиков есть «несколько захватывающих идей», которые «могли бы еще больше обогатить и углубить игровой процесс». В то же время разработчики отметили, что внимательно следят за предложениями сообщества и что The Alters предлагает значительное «творческое пространство».
Сложно сказать, когда может выйти дополнение к The Alters. Самая ранняя возможная дата - конец 2025 года, хотя никто не удивится, если 11 bit studios заставит нас ждать до 2026 года. Одно можно сказать точно - отличные отзывы и великолепный прием игроков - достаточный стимул для разработчиков, чтобы работать над DLC, даже если оно было запланировано задолго до выхода игры.
The Alters вышла 13 июня 2025 года для PC, PS5 и XSX/S. Игра также доступна в сервисах PC Game Pass / Game Pass Ultimate.
Пусть не торопятся. Нужно ещё главную историю пройти. Игра полный улёт👍 // Nvidia Power
Игра не улет, но в целом не плохая. Под конец люто достала беготня. Это конечно выживалка, но эти бесконечные поломки, фильтры, поломки, фильтры. Такое чувство, что базу для добычи "СУУУДЬБАНОСНОГО, СУПЕР ВАЖНОГО" материала, создавали из гoвна и палок, что она способна ломаться каждый мать его день) У тебя вроде куча помощников, но на деле куча ноющих тряпок, которые готовы посраться за тарелку каши. И по итогу ГГ и психолог для психолога и главный мальчик на побегушках и лучший ремонтник. Появилось чувство, что было бы больше толку, если бы ГГ себе в мозги нужную инфу записал и все лично сделал, вышло бы быстрее и дешевле.