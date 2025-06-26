The Alters получит как минимум одно дополнение

Разработчики из 11 bit studios напрямую сообщили игрокам, что высоко оцененная адвенчура The Alters получит как минимум одно DLC. У польских разработчиков есть «несколько захватывающих идей», которые «могли бы еще больше обогатить и углубить игровой процесс». В то же время разработчики отметили, что внимательно следят за предложениями сообщества и что The Alters предлагает значительное «творческое пространство».

Сложно сказать, когда может выйти дополнение к The Alters. Самая ранняя возможная дата - конец 2025 года, хотя никто не удивится, если 11 bit studios заставит нас ждать до 2026 года. Одно можно сказать точно - отличные отзывы и великолепный прием игроков - достаточный стимул для разработчиков, чтобы работать над DLC, даже если оно было запланировано задолго до выхода игры.

The Alters вышла 13 июня 2025 года для PC, PS5 и XSX/S. Игра также доступна в сервисах PC Game Pass / Game Pass Ultimate.