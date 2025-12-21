Состоялся анонс фанатской модификации Metro: Piter на движке Metro Exodus

Во время прошедшей презентации AP-PRO Showcase 2025 была официально представлена новая пользовательская разработка под названием Metro: Piter. Проект создается группой энтузиастов с использованием инструментария Metro Exodus SDK, что открывает авторам доступ к современным технологиям оригинальной игры.

Ключевой особенностью модификации станет место действия, которое перенесут в Санкт-Петербург. Разработчики намерены продемонстрировать свое видение постапокалиптической Северной столицы, сделав упор на узнаваемые локации и густую атмосферу. Благодаря возможностям движка создатели планируют реализовать качественное освещение, высокую детализацию окружения и сложные сценарные события.

На текущий момент подробности о сюжетной линии, масштабах карты и игровом процессе не раскрываются. Авторы пока не готовы назвать точную дату выхода модификации, но обещают публиковать новые материалы по мере готовности проекта.