Polygon назвал инди-адвенчуру Blue Prince игрой года

Редакция издания Polygon подвела итоги 2025 года, составив собственный рейтинг из 50 видеоигр, которые стали фаворитами среди сотрудников. Журналисты отметили, что год был исключительно плодотворным для игровой индустрии, однако омрачен массовыми увольнениями, приведшими к роспуску целых команд и уходу опытных разработчиков.
Игрой года стала инди-адвенчура Blue Prince. На втором месте оказалась Hades 2, а третье место заняла Despelote. В первую десятку также вошли Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Kirby Air Riders, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f и Baby Steps.
Полный топ-50 выглядит следующим образом:
- Blue Prince
- Hades 2
- Despelote
- Indiana Jones and the Great Circle
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kirby Air Riders
- Hollow Knight: Silksong
- Silent Hill f
- Baby Steps
- The Hundred Line: Last Defense Academy
- Elden Ring Nightreign
- Lumines Arise
- Peak
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Öoo
- Donkey Kong Bananza
- Umamusume: Pretty Derby
- Mario Kart World
- Two Point Museum
- And Roger
- Death Stranding 2: On The Beach
- Tiny Bookshop
- Megabonk
- Split Fiction
- Ball x Pit
- The Outer Worlds 2
- Sword of the Sea
- Mafia: The Old Country
- Keep Driving
- Pokémon Legends: Z-A
- The Alters
- The Roottrees Are Dead
- Trails in the Sky 1st Chapter
- CloverPit
- Shinobi: Art of Vengeance
- Promise Mascot Agency
- Dispatch
- REPO
- Consume Me
- Story of Seasons: Grand Bazaar
- Tokyo Xtreme Racer
- Nubby's Number Factory
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Digimon Story Time Stranger
- Is This Seat Taken?
- Arc Raiders
- Blippo+
- Strange Jigsaws
- Ghost of Yotei
Ну не все игрожуры совесть где-то заперли. Впрочем, и к текущим ребятам есть вопросы. Что игра делает на 6 месте. Впрочем, смотря список игр, становится понятно, почему она в этом списке фигурирует. Возможно это компромиссное решение. И он правильно и оптимально. Так сказать снижать оценку до такой степени, чтобы не повадно было и дальше подобными вещами заниматься. Либо как говорится делать это так чтобы комар носа не подточил
А что делает хейдс2 на втором , по факту люди пилят одну и ту же игру 5 раз, геймплей с бастиона не меняется... что делает абоба на 5м? А KCD на 15! Вдумайся абоба -5 кингдом-15)) где там совесть ты нашел?
Ты о чём вообще?
Он всё о той же шарманке, где экспедиция - худшая игра года и бла бла бла, короче, очередной хейтер, который считает, что игра плоха и прочее прочее