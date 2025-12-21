ЧАТ ИГРЫ
Blue Prince 10.04.2025
Polygon назвал инди-адвенчуру Blue Prince игрой года

AceTheKing AceTheKing

Редакция издания Polygon подвела итоги 2025 года, составив собственный рейтинг из 50 видеоигр, которые стали фаворитами среди сотрудников. Журналисты отметили, что год был исключительно плодотворным для игровой индустрии, однако омрачен массовыми увольнениями, приведшими к роспуску целых команд и уходу опытных разработчиков.

Игрой года стала инди-адвенчура Blue Prince. На втором месте оказалась Hades 2, а третье место заняла Despelote. В первую десятку также вошли Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Clair Obscur: Expedition 33, Kirby Air Riders, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f и Baby Steps.

Полный топ-50 выглядит следующим образом:

  1. Blue Prince
  2. Hades 2
  3. Despelote
  4. Indiana Jones and the Great Circle
  5. Avowed
  6. Clair Obscur: Expedition 33
  7. Kirby Air Riders
  8. Hollow Knight: Silksong
  9. Silent Hill f
  10. Baby Steps
  11. The Hundred Line: Last Defense Academy
  12. Elden Ring Nightreign
  13. Lumines Arise
  14. Peak
  15. Kingdom Come: Deliverance 2
  16. Öoo
  17. Donkey Kong Bananza
  18. Umamusume: Pretty Derby
  19. Mario Kart World
  20. Two Point Museum
  21. And Roger
  22. Death Stranding 2: On The Beach
  23. Tiny Bookshop
  24. Megabonk
  25. Split Fiction
  26. Ball x Pit
  27. The Outer Worlds 2
  28. Sword of the Sea
  29. Mafia: The Old Country
  30. Keep Driving
  31. Pokémon Legends: Z-A
  32. The Alters
  33. The Roottrees Are Dead
  34. Trails in the Sky 1st Chapter
  35. CloverPit
  36. Shinobi: Art of Vengeance
  37. Promise Mascot Agency
  38. Dispatch
  39. REPO
  40. Consume Me
  41. Story of Seasons: Grand Bazaar
  42. Tokyo Xtreme Racer
  43. Nubby's Number Factory
  44. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  45. Digimon Story Time Stranger
  46. Is This Seat Taken?
  47. Arc Raiders
  48. Blippo+
  49. Strange Jigsaws
  50. Ghost of Yotei
Egik81

Ну не все игрожуры совесть где-то заперли. Впрочем, и к текущим ребятам есть вопросы. Что игра делает на 6 месте. Впрочем, смотря список игр, становится понятно, почему она в этом списке фигурирует. Возможно это компромиссное решение. И он правильно и оптимально. Так сказать снижать оценку до такой степени, чтобы не повадно было и дальше подобными вещами заниматься. Либо как говорится делать это так чтобы комар носа не подточил

3
Тёма Ветров

А что делает хейдс2 на втором , по факту люди пилят одну и ту же игру 5 раз, геймплей с бастиона не меняется... что делает абоба на 5м? А KCD на 15! Вдумайся абоба -5 кингдом-15)) где там совесть ты нашел?

1
YummyBayard

Ты о чём вообще?

Morpex333 YummyBayard

Он всё о той же шарманке, где экспедиция - худшая игра года и бла бла бла, короче, очередной хейтер, который считает, что игра плоха и прочее прочее