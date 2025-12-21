Разработчик постарался обьяснить, почему нельзя завести роман с Малеволой в Dispatch

Обсуждая возможное продолжение и ожидания игроков, Шоретт пошутил: "И хотят заняться с*ксом со всеми".
Цитируя слова разработчика:
Мы могли бы сделать игру, где все со всеми спят. Но это должно быть неканоничным, потому что слишком запутанно. Нельзя просто устроить такое, потому что мы серьезно относимся к отношениям персонажей, а не превращаем это в какую-то оргию.
Роберт – парень, который, с одной стороны, держится молодцом и может поддержать Инвизигал, но с другой – сам нуждается в помощи. Что идеально для Блейзер.
Если бы мы добавили Малеволу как романтический объект, все бы выбрали только её. Демоническая Синди Кроуфорд. Мускулистая мамочка. Это был бы легкий режим.
на самом деле поэтому
💯👍
Просто лень было прописывать
Ну типо денег нехватило, сами же так сказали
А почему нет варианта, что он ее вообще не интересует?)
Его нету ровно так же как и нету того что он её интересует))
Да, если б разрабы так и объяснили, что ГГ не ее поля ягодка. А-то может статься, что просто оставили этот вариант на потом. Творчество дело такое)
Да вот хрен его знает, надеемся конечно что во втором сезоне что то да будет с ней , и не только с ней, но мне больше интересно про блейзер ,хочется уведь чегото более кроме как 2-х поцелуев. Думаю понимаешь о чем я
Малевола топ девочка. Со слезами на глазах романсил Блейзер.
Хахаха
Хахаха
Блейзер все равно бы выбрал
Тоже вышел на концовку с ней )
Учитывая сколько они игру делали, все проблемы с финансированием, то спасибо и за полторы романтические ветки(считаю, что с Блейзер не доработали) Понятно, что было вырезано всё что только можно было вырезать, дабы игру релизнуть...
Ну с блейзер правдо обидно что ничего небыло в сюжете, но а так я думаю всем понятно что разрабы просто боялись оттолкнуть игроков если было бы много +18 сцен, я помню они о этом говорили после самого релиза игры. Хотя лично я не совсем понимаю зачем было подчистую оставлять "чистые"романтические линии,ведь пройдя игру понятно что романы с одной из двух героинь это была уже изначально не отьемлемая часть игры,так зачем тогда лишать игроков этого?
У меня есть гипотеза, что если (а это скорее всего так) будет второй "сезон" диспатча, то там глав.героем будет уже не Роберт, а кто-то другой, ведь концепт игры это позволяет. И если будет так, то и набор персонажей, что бы крутить шашни, будет другим. Тут-то остальные и пригодятся.
Да понятно что 2й сезон будет,это просто вопрос времени. По поводу другого персонажа, честно, лично мне бы было по душе если бы все продолжилось на чем закончилось, чтобы развить историю дальше. Просто если начинать с другого персонажа ( главного) то смысл тогда вообще было делать определённую концовку ,если дальнейшая история не будет напрямую связанна с ней,но это моё мнение.
Второй или третий это сезон это дело времени. И согласен, что не Робертом может все ограничиться, так как супергеройских диспач-филиалов у них много. Тут пипец можно нафантазировать. Хотя лучший, на мой взгляд, мув будет если введут муж и жен персонажей.
Saints row 4 передаёт им привет )
Нет, не передаёт. Помню, что там было что-то типа:
- Пойдем еб...
- А пойдет (темный экран)
Ну их там проблема с канонами вообще не волновала. Просто постельную сцену можно добавить под любым предлогом. Типо сон или воображение или они напились. А вот полноценный роман это уже да это отдельная история.
Да и в самом диспетче нет полноценных постельных сцен. Даже с теми, с кем можно начать мутить.
Там кес был чисто ради рофла над романтическими линиями в других играх типа Масс Эффекта. Можно было шпехнуть даже робота, который представлял из себя летающую сферу и цифровую копию молодой Шанди-наркоманки из Стилвотера.