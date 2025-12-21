ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 29.01.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.6 718 оценок

Разработчик постарался обьяснить, почему нельзя завести роман с Малеволой в Dispatch

NidZik NidZik

Обсуждая возможное продолжение и ожидания игроков, Шоретт пошутил: "И хотят заняться с*ксом со всеми".

Цитируя слова разработчика:

Мы могли бы сделать игру, где все со всеми спят. Но это должно быть неканоничным, потому что слишком запутанно. Нельзя просто устроить такое, потому что мы серьезно относимся к отношениям персонажей, а не превращаем это в какую-то оргию.

Роберт – парень, который, с одной стороны, держится молодцом и может поддержать Инвизигал, но с другой – сам нуждается в помощи. Что идеально для Блейзер.

Если бы мы добавили Малеволу как романтический объект, все бы выбрали только её. Демоническая Синди Кроуфорд. Мускулистая мамочка. Это был бы легкий режим.
Комментарии:  31
Лев Левин

на самом деле поэтому

18
dirty bat

💯👍

1
MNM 777
17
altair_nur

Просто лень было прописывать

10
NidZik

Ну типо денег нехватило, сами же так сказали

5
Tommy451
7
Givemethedust

А почему нет варианта, что он ее вообще не интересует?)

6
NidZik

Его нету ровно так же как и нету того что он её интересует))

2
Givemethedust NidZik

Да, если б разрабы так и объяснили, что ГГ не ее поля ягодка. А-то может статься, что просто оставили этот вариант на потом. Творчество дело такое)

2
NidZik Givemethedust

Да вот хрен его знает, надеемся конечно что во втором сезоне что то да будет с ней , и не только с ней, но мне больше интересно про блейзер ,хочется уведь чегото более кроме как 2-х поцелуев. Думаю понимаешь о чем я

1
Александр Гоголев

Малевола топ девочка. Со слезами на глазах романсил Блейзер.

6
NidZik

Хахаха

1
NidZik

Хахаха

1
lokdogg

Блейзер все равно бы выбрал

4
NidZik

Тоже вышел на концовку с ней )

3
Orbit0330

Учитывая сколько они игру делали, все проблемы с финансированием, то спасибо и за полторы романтические ветки(считаю, что с Блейзер не доработали) Понятно, что было вырезано всё что только можно было вырезать, дабы игру релизнуть...

4
NidZik

Ну с блейзер правдо обидно что ничего небыло в сюжете, но а так я думаю всем понятно что разрабы просто боялись оттолкнуть игроков если было бы много +18 сцен, я помню они о этом говорили после самого релиза игры. Хотя лично я не совсем понимаю зачем было подчистую оставлять "чистые"романтические линии,ведь пройдя игру понятно что романы с одной из двух героинь это была уже изначально не отьемлемая часть игры,так зачем тогда лишать игроков этого?

2
smallhell

У меня есть гипотеза, что если (а это скорее всего так) будет второй "сезон" диспатча, то там глав.героем будет уже не Роберт, а кто-то другой, ведь концепт игры это позволяет. И если будет так, то и набор персонажей, что бы крутить шашни, будет другим. Тут-то остальные и пригодятся.

4
NidZik

Да понятно что 2й сезон будет,это просто вопрос времени. По поводу другого персонажа, честно, лично мне бы было по душе если бы все продолжилось на чем закончилось, чтобы развить историю дальше. Просто если начинать с другого персонажа ( главного) то смысл тогда вообще было делать определённую концовку ,если дальнейшая история не будет напрямую связанна с ней,но это моё мнение.

1
iMattz

Второй или третий это сезон это дело времени. И согласен, что не Робертом может все ограничиться, так как супергеройских диспач-филиалов у них много. Тут пипец можно нафантазировать. Хотя лучший, на мой взгляд, мув будет если введут муж и жен персонажей.

2
SexualHarassmentPanda

Saints row 4 передаёт им привет )

2
Costollom
Saints row 4 передаёт им привет )

Нет, не передаёт. Помню, что там было что-то типа:

- Пойдем еб...

- А пойдет (темный экран)

5
SexualHarassmentPanda Costollom

Ну их там проблема с канонами вообще не волновала. Просто постельную сцену можно добавить под любым предлогом. Типо сон или воображение или они напились. А вот полноценный роман это уже да это отдельная история.

Да и в самом диспетче нет полноценных постельных сцен. Даже с теми, с кем можно начать мутить.

2
Victor Dukoff

Там кес был чисто ради рофла над романтическими линиями в других играх типа Масс Эффекта. Можно было шпехнуть даже робота, который представлял из себя летающую сферу и цифровую копию молодой Шанди-наркоманки из Стилвотера.

3
