The Alters выйдет в первой половине 2024 года

Напомним, что это новая игра от авторов Frostpunk и This War of Mine.. Сюжет тайтла будет посвящён тому, как мужчина по имени Ян создает альтеров — альтернативные версии себя.



Кроме этого разработчики сообщили, что на ближайшем Gamescom и в следующем месяце собираются продемонстрировать новые материалы по игре. Осенью же ожидается геймплейный трейлер.



Также стало известно, что релиз игры состоится не только на PC, но и на консолях PS5 и Xbox Series S|X.

Помимо The Alters, разработчики в следующем году планируют выпустить еще и сиквел Frostpunk.