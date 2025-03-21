ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Alters 2025 г.
Выживание, Научная фантастика
7.3 61 оценка

В новом ролике The Alters рассказали о балансе выживания и человеческих потребностей

butcher69 butcher69

The Alters от 11 bit studios обещает стать не просто игрой про выживание, а сложной психологической драмой. Новый трейлер раскрывает, что баланс между ресурсами и потребностями Альтеров — ключ к успеху.

После аварийной посадки Ян Дольски оказывается в смертельно опасных условиях: неподвижная база под палящим солнцем быстро становится ловушкой. Чтобы выжить, он создает альтернативные версии себя — Альтеров, каждый из которых обладает уникальными навыками. Однако они не просто инструменты, а личности со своими желаниями, которые нужно учитывать.

11 bit studios подчеркивает, что геймплей будет напрямую влиять на развитие сюжета. Достаточно ли будет усилий Яна, чтобы спасти всех? Узнаем позже: релиз игры отложен, но уже доступна бесплатная демоверсия.

-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ammati

allout shelter на максималках ? А так если серьёзно не увидел тут выживача с психологической драмой. Если конечно дроч ресурсов, развития аналога убежища и духота с этим это психологическая драма. То ладно... понимаю. Ох уж эти глупые игроки. Не понимают настоящей психологической драмы. " баланс между ресурсами и потребностями — ключ к успеху" записывает ключ успеха хорошей игры психологической аспектом.

5
WerGC

не жду

0
kaka qp0H

графика как кино .ничосе

-1