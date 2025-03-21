В новом ролике The Alters рассказали о балансе выживания и человеческих потребностей

The Alters от 11 bit studios обещает стать не просто игрой про выживание, а сложной психологической драмой. Новый трейлер раскрывает, что баланс между ресурсами и потребностями Альтеров — ключ к успеху.

После аварийной посадки Ян Дольски оказывается в смертельно опасных условиях: неподвижная база под палящим солнцем быстро становится ловушкой. Чтобы выжить, он создает альтернативные версии себя — Альтеров, каждый из которых обладает уникальными навыками. Однако они не просто инструменты, а личности со своими желаниями, которые нужно учитывать.

11 bit studios подчеркивает, что геймплей будет напрямую влиять на развитие сюжета. Достаточно ли будет усилий Яна, чтобы спасти всех? Узнаем позже: релиз игры отложен, но уже доступна бесплатная демоверсия.