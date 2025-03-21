В новом ролике The Alters рассказали о балансе выживания и человеческих потребностей

The Alters от 11 bit studios обещает стать не просто игрой про выживание, а сложной психологической драмой. Новый трейлер раскрывает, что баланс между ресурсами и потребностями Альтеров — ключ к успеху.
После аварийной посадки Ян Дольски оказывается в смертельно опасных условиях: неподвижная база под палящим солнцем быстро становится ловушкой. Чтобы выжить, он создает альтернативные версии себя — Альтеров, каждый из которых обладает уникальными навыками. Однако они не просто инструменты, а личности со своими желаниями, которые нужно учитывать.
11 bit studios подчеркивает, что геймплей будет напрямую влиять на развитие сюжета. Достаточно ли будет усилий Яна, чтобы спасти всех? Узнаем позже: релиз игры отложен, но уже доступна бесплатная демоверсия.
allout shelter на максималках ? А так если серьёзно не увидел тут выживача с психологической драмой. Если конечно дроч ресурсов, развития аналога убежища и духота с этим это психологическая драма. То ладно... понимаю. Ох уж эти глупые игроки. Не понимают настоящей психологической драмы. " баланс между ресурсами и потребностями — ключ к успеху" записывает ключ успеха хорошей игры психологической аспектом.
не жду
графика как кино .ничосе