Представлен первый трейлер симулятора работы в экстренных службах Ambulance Life: A Paramedic Simulator

Разработчики Police Simulator вчера анонсировали свой следующий симулятор работы в экстренных службах - Ambulance Life: A Paramedic Simulator, представив драматический трейлер.

Вам предстоит мчаться по городу, реагируя на самые разные чрезвычайные ситуации, начиная от элементарных порезов и заканчивая взорванными бензоколонками, и спасать жизни людей как можно эффективнее.

В Ambulance Life вы работаете в вымышленном Пеликан-Сити на западном побережье США, и, по словам Aesir Interactive, вас отправят в четыре разных района: исторический квартал, деловой район и промышленную зону. Готов поспорить, что четвертый вариант - это жилой район. После того как вы отреагируете на ряд происшествий в каждом районе, вы откроете новые районы со своими типами жителей и чрезвычайных ситуаций, которые вам предстоит решать с помощью более продвинутых инструментов.

Во время вашей смены могут произойти катастрофические события, и вам придется выкручиваться. Во время этих чрезвычайно серьезных чрезвычайных ситуаций вы обнаружите большое количество раненых, которых вам придется быстро осмотреть, сохраняя спокойствие. Вы должны классифицировать их по степени тяжести травм и спасти как можно больше.

Однако это не все трагедии, иногда экстренная ситуация - это просто наложить повязку на неприятный порез или достать стетоскоп. Судя по тому, как работает Police Simulator, у вас, скорее всего, будет радиальное меню для всех ваших десяти медицинских инструментов и различных действий, которые могут понадобиться вам при оценке ситуации.

Этот симулятор работы, связанной с жизнью и смертью, выйдет в сентябре 2024 года.