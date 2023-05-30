Новые скриншоты для будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator - Водоемы

От извилистых течений рек до тихих берегов озер, Оклахома является домом для множества различных водоемов, больших и малых. Задолго до того, как появились дороги, и озера, и реки использовались для навигации по Америке. Сегодня они стали популярной достопримечательностью как для местных жителей, так и для гостей, желающих насладиться развлекательными мероприятиями и полюбоваться их природной красотой.

Реки

В Оклахоме около 78 603 миль рек, две из которых наиболее заметны — это Арканзас и Ред-Ривер, каждая из которых простирается на 1400 миль в длину через несколько штатов!

Как приток могучей реки Миссисипи, Ред-Ривер получила свое название благодаря коричневато-красному цвету воды, вызванному большим количеством красной грязи и отложений. Однако Ред-Ривер — не единственный приток в городе, река Арканзас — тоже! Как одна из самых важных рек на Среднем Западе, река Арканзас является незаменимым центром торговли и коммерции в регионе. Это также важная среда обитания для диких животных как на суше, так и в воде.

Одна из «новейших» рек в штате — река Оклахома. Расположенный в центре страны семимильный участок реки первоначально был известен как река Северной Канады. С тех пор этот район превратился в красивые ландшафтные зоны с тропами и местами для отдыха.

Озера

Оклахома также является домом для более чем 200 озер, в том числе озера Юфаула и Тексома; оба они представлены в нашем грядущем DLC.

Озеро Юфаула, названное в честь близлежащего города, является крупнейшим озером Оклахомы, его площадь составляет 105 500 акров, а длина береговой линии составляет более 800 миль. От рыбалки до наблюдения за дикой природой, он всегда был популярным местом для наслаждения природной красотой.

Озеро Тексома - второе по величине озеро в Оклахоме и один из крупнейших водохранилищ в Соединенных Штатах; и как государственный парк, он предлагает отличные условия как для посетителей, так и для местных жителей. Как и большинство озер в штате, Тексома была образована плотиной Денисон на Красной реке.

Плотины

Плотины играют важную роль и служат нескольким целям; включая борьбу с наводнениями, водоснабжение, отдых, сохранение рыбы и дикой природы и/или гидроэнергетику. С такими большими реками, протекающими через Оклахому, вы можете понять необходимость построить немало из них.

Мы думаем, что на сегодня достаточно разговоров о воде, но мы с нетерпением ждем возможности ожидать большего из предстоящего DLC в ближайшем будущем. А пока дерзайте!