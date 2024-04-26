Новый трейлер экшена Stellar Blade посвятили дальнобойным атакам

Stellar Blade уже доступна на PS5 и в честь своего релиза обзавелась стильным релизным трейлером. Однако в Shift Up подготовили новый ролик, на этот раз демонстрирующий уникальные дальнобойные атаки, которые может применять Ева.
В отличие от умений Beta и Burst, дальние атаки зависят от дрона Евы и требуют боеприпасов. Она может делать быстрые одиночные выстрелы, стрелять очередями и даже заряжать мощный непрерывный лазер. Пожалуй, лучше всего выглядят «Стингер», чьи микроракеты наводятся на нескольких врагов (или на одну цель), и «Взрывная оболочка», которая выпускает один большой взрывной снаряд по прямой линии.
Конечно, это не единственные возможности, которыми могут воспользоваться игроки. Если вы завершите прохождение игры и перейдете в режим "Новая игра+", то сможете усовершенствовать дрона и получить новые навыки для еще большей разрушительной силы.
Мне больше понравилось драться вблизи.
Ну такое, чисто шутан. Вот в Аутомате вся боевка была секси, в плане анимаций и дальнобойные тоже, когда 2В или А2 приседали указывая куда роботу стрелять
Прицел явно для слепых сделан))
Ну да, там просто взгляд в основном направлен в другую сторону, игра то не про боёвку это понятно с самого начала.