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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 638 оценок

Новый трейлер экшена Stellar Blade посвятили дальнобойным атакам

butcher69
Новости

Stellar Blade уже доступна на PS5 и в честь своего релиза обзавелась стильным релизным трейлером. Однако в Shift Up подготовили новый ролик, на этот раз демонстрирующий уникальные дальнобойные атаки, которые может применять Ева.

В отличие от умений Beta и Burst, дальние атаки зависят от дрона Евы и требуют боеприпасов. Она может делать быстрые одиночные выстрелы, стрелять очередями и даже заряжать мощный непрерывный лазер. Пожалуй, лучше всего выглядят «Стингер», чьи микроракеты наводятся на нескольких врагов (или на одну цель), и «Взрывная оболочка», которая выпускает один большой взрывной снаряд по прямой линии.

Конечно, это не единственные возможности, которыми могут воспользоваться игроки. Если вы завершите прохождение игры и перейдете в режим "Новая игра+", то сможете усовершенствовать дрона и получить новые навыки для еще большей разрушительной силы.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SOLUS5678

Мне больше понравилось драться вблизи.

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AndralStormborn

Ну такое, чисто шутан. Вот в Аутомате вся боевка была секси, в плане анимаций и дальнобойные тоже, когда 2В или А2 приседали указывая куда роботу стрелять

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alexhistory

Прицел явно для слепых сделан))

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Александр Дантес

Ну да, там просто взгляд в основном направлен в другую сторону, игра то не про боёвку это понятно с самого начала.

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