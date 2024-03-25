Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Мемориалы

American Truck Simulator — это не просто игра про доставку грузов, а полноценный симулятор работы дальнобойщика и владельца транспортной компании. Здесь вам предстоит выполнять различные контракты на перевозки, зарабатывать деньги, покупать и модернизировать грузовики.

Управление машинами реализовано от первого лица прямо из кабины водителя. Вам придётся строго соблюдать правила дорожного движения каждого штата. За нарушения полагаются штрафы, так что будьте бдительны. К тому же, в пути вам необходимо будет искать места для ночлега и отдыха.

Перевозить придется самые разные грузы — от обычных до опасных и дорогостоящих. Чем ценнее товар, тем выше плата за доставку. Вы можете выбирать задания по душе и покупать всё больше фур.

Для расширения автопарка доступно 5 лицензированных моделей грузовиков от известных производителей. Каждую машину можно дооснастить мощным двигателем, прочными шинами и другими апгрейдами для оптимальной работы.

Если захотите пойти дальше, то сможете открыть целую транспортную компанию — нанимать водителей, покупать спецтранспорт для перевозки опасных грузов и так далее.