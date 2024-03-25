Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Мемориалы

Когда мы готовимся отправиться в очередное путешествие по сердцевине Америки с предстоящим дополнением Nebraska для American Truck Simulator, нам напоминают о богатой истории и глубоком значении ландшафтов, которые мы пересекаем. Среди холмистых равнин и шумных городов Небраски расположены памятники памяти, многие из которых отдают дань уважения храбрым душам, которые самоотверженно служили своей стране в трудные времена.
По всей Небраске путешественники встретят множество военных мемориалов, каждый из которых является торжественным напоминанием о жертвах, принесенных бесчисленным количеством людей в защиту свободы и справедливости. От спокойной сельской местности до оживленных городских центров эти мемориалы являются свидетельством стойкости и мужества тех, кто откликнулся на зов долга.
Можете ли вы узнать некоторые из этих мест? Или, может быть, вы лично посетили одно из них, чтобы отдать дань уважения и почтить память павших минутой молчания? В духе памяти и благодарности, в связи с предстоящим дополнением, мы приглашаем игроков American Truck Simulator воспользоваться моментом во время своего путешествия по Небраске, чтобы посетить эти священные места памяти. Давайте никогда не будем забывать о жертвах, принесенных теми, кто был до нас, и стремиться к тому, чтобы их наследие сохранилось для грядущих поколений.
В заключение давайте поразмыслим над словами президента Авраама Линкольна, который однажды сказал: "Честь солдату и моряку во всем мире, который храбро защищает дело своей страны. Также честь гражданину, который заботится о своем брате на поле боя и служит, насколько это в его силах, тому же делу".
До встречи в следующий раз, мы желаем вам отличного времяпрепровождения и счастливых дней.
Еще одна сосалка денег из игроков. Пожелания к автору новости все-таки после переводчика заменяйте слова более подходящие по смыслу в тексте. А то "по сердцевине Америки" и "о богатой истории и глубоком значении ландшафтов, которые мы пересекаем." очень режет слух.