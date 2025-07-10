Состоялся релиз дополнения Айова для American Truck Simulator

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что нас ждет, - сегодня официально выходит дополнение Iowa к American Truck Simulator! Приготовьтесь изучить все, что может предложить штат Соколиный глаз.

Дополнение Айова

Прошло немало времени с тех пор, как мы впервые сообщили о том, что Iowa находится в стадии разработки, и сегодня мы рады наконец поделиться этим с нашим #BestCommunityEver. Благодаря обширной дорожной сети, очаровательным городкам и множеству рабочих мест в самом сердце Среднего Запада, за рулем вас ждет многое. Мы также обновляем дополнение для сельскохозяйственной техники и запускаем новое мероприятие World of Trucks, поэтому обязательно ознакомьтесь с полным текстом блога, чтобы узнать все подробности, связанные с этим выпуском.

Получите максимум удовольствия от своего визита в штат Соколиный глаз и наслаждайтесь каждым моментом, когда вы:

Путешествуйте на грузовиках по 12 городам, включая Де-Мойн, Сидар-Рапидс, Дубьюк, Берлингтон, Айова-Сити и многим другим!

Откройте для себя прекрасно воссозданные достопримечательности, такие как Капитолий штата Айова, Исторический мост, покрытый кедром, Дерево посреди дороги или крупнейшие в мире зернохранилища.

Доставляйте грузы на новые склады – сельскохозяйственную фабрику и сельскохозяйственного дилера.

Посетите самую большую стоянку для грузовиков, которую мы когда-либо строили в ATS на межштатной автомагистрали 80!

Примите участие в перевозке фермерской продукции из штата Хоукай по всей территории США.

Исследуйте более 15 живописных городов (поселений) во время своих путешествий, таких как Спенсер, Клир-Лейк, Дайерсвилл, Оскалуза или Траер!

Заберите и доставьте оборудование и товары на Алюминиевый завод, совершенно новый склад сборных конструкций, оснащенный оборудованием, спроектированным по индивидуальному заказу.

Полюбуйтесь потрясающими холмами штата с террасированными полями и живописными фермами.

Обеспечьте приток товаров на огромные склады этанолового завода в Айове и их отгрузку, поддерживая его лидирующие позиции в производстве этанола в США.

Раскройте скрытые сокровища Айовы, найдите скрытые дороги, обзорные площадки и многое другое!

Совершите круиз по оживленным речным городам и тихим фермерским поселкам, открывая для себя разнообразные пейзажи Айовы - от возвышенных холмов прерий до обширных полей, на которых расположены силосные башни и ветряные турбины. В дополнении к карте представлены подробные достопримечательности, такие как Капитолий штата Айова и знаменитые мосты, перекинутые через Миссисипи. Благодаря дорожной сети, включающей основные междугородние автомагистрали, сельские магистрали и улицы небольших городков, Айова предлагает уникальное и захватывающее путешествие для любого водителя!

Обновление дополнения для сельскохозяйственной техники

В обновлении 1.55 мы представили новое грузовое дополнение к DLC для сельскохозяйственной техники - жатку! Это незаменимое сельскохозяйственное оборудование используется для сбора и выравнивания урожая в аккуратные ряды для сушки и уборки урожая, и теперь ваша задача - доставить его туда, где он больше всего нужен.

Жатка будет доступна на рынке труда в двух цветовых вариантах: классическом зеленом и желтом, под брендом OWL, одного из наших производителей сельскохозяйственной техники в игре. Эта широкая и впечатляющая погрузочная машина, разработанная для прицепов lowboy, внесет больше разнообразия в ваши сельскохозяйственные перевозки.

Грузовые перевозки в Айове

Приготовьтесь стильно перевозить большие грузы с пакетом Iowa Freight & Fields для American Truck Simulator! Отпразднуйте выпуск дополнения к карте Айовы, сердца сельскохозяйственной индустрии Америки, с помощью этого специального дополнения, которое включает в себя четыре дополнения: "Айова", "Специальный транспорт", "Сельскохозяйственная техника" и набор для покраски Retrowave.

Перевозите сельскохозяйственную технику по всей Айове с дополнением Farm Machinery, от знаменитой трассы I-80 до столицы Де-Мойна и очаровательных городков вдоль реки Миссисипи, а также испытайте свои навыки вождения с негабаритными грузами из дополнения Special Transport.

Завершите все это смелой поездкой в стиле ретро в ярком стиле 80-х с пакетом Retrowave Paint Jobs, который поможет вам совершить поездку по штату Соколиный глаз.

Прямая трансляция

Но это еще не все, дальнобойщики, которые выполнят работу по внешним контрактам или на внешнем рынке В Айова-Сити или ОБРАТНО, будут вознаграждены плюшевой кабиной Happy Hog! Мягкий, уютный и полный очарования Среднего Запада, этот веселый поросенок отдает дань уважения славному фермерскому наследию Айовы и обязательно составит вам компанию в ваших путешествиях!

Мы не можем дождаться, когда вы начнете перевозить грузы по штату Хоукай. Спасибо за вашу поддержку и до встречи в следующий раз, продолжайте в том же духе!