Состоялся релиз обновления 1.50 для American Truck Simulator

Интересные новости! Обновление 1.50 для American Truck Simulator официально выпущено и готово к загрузке в Steam. Это обновление, содержащее исправления ошибок, корректировки и свежий контент, обещает всем игрокам новые возможности. Ознакомьтесь с подробным описанием функций ниже и погрузитесь в игру с головой!

Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад, поделился отзывами и сообщил об ошибках на этапе экспериментального бета-тестирования. Ваш бесценный вклад позволил нам провести точную настройку, доработать и устранить ошибки, которые изначально просачивались сквозь щели. Теперь пришло время пожинать плоды ваших коллективных усилий и выпустить обновление 1.50, поскольку у нас есть другие проекты (например, дополнение Nebraska DLC), которые будут основаны на этой версии игры. Счастливых грузоперевозок!

Изменения в программе рендеринга - (пока что она по-прежнему основана на DirectX 11 API)

Мы постоянно работаем над улучшением нашей системы рендеринга. В последнее время мы уделяем ей особое внимание, и, хотя это долгосрочный проект, у нас уже есть для вас несколько новых материалов. Итак, в версии 1.50 мы вводим эти крайне востребованные улучшения в графику наших игр:

TAA, или временное сглаживание, отличается от других методов сглаживания, которые направлены на сглаживание изображений для уменьшения неровных краев или мерцания за счет рендеринга с более высоким разрешением. Вместо этого TAA использует временную шкалу, особенно предыдущие кадры, для расчета значений цвета, как если бы они были с более высоким разрешением, обеспечивая более плавный результат.

Каскадные изменения теней: Плавный переход при растушевке между каскадами, более плавные и стабилизированные края теней.

Мягкие частицы: Частицы и блики света плавно исчезают при приближении к геометрии, устраняя резкие пересечения для более четкого визуального восприятия.

Освещенный/затененный дым: частицы дыма с улучшенным восприятием объема и затенением от солнечного света создают более реалистичную и захватывающую атмосферу.

Дальние тени: постоянно присутствующие тени от удаленных крупных объектов, таких как производственные цеха, небоскребы и дорожные эстакады, с возможностью их отключения в меню настроек.

Оптимизированный расчет освещенности: Динамическое освещение оценивается за один проход, что называется кластерным освещением, что повышает производительность в ночных сценах.

Переработан пользовательский интерфейс.

Мы вносим существенные изменения в пользовательский интерфейс, чтобы улучшить взаимодействие с игроками и предоставить больше возможностей. В обновленном дизайне используется более плоский, минималистичный дизайн с всплывающими подсказками и многоуровневой навигацией, что обеспечивает более легкий доступ. Что касается большинства экранов пользовательского интерфейса, то видимые изменения - это всего лишь эволюция прежнего внешнего вида, хотя с функциональной точки зрения было проделано немало работы, чтобы сделать их более удобными для работы с геймпадом или рулевым колесом, что требует меньше времени на то, чтобы дотянуться до клавиатуры.

Самое большое изменение - это редизайн главного экрана, новая строка состояния, расположенная поверх множества различных экранов пользовательского интерфейса, быстрые сочетания клавиш в меню, новые шрифты, значки и многое другое. В результате все изменения стали более четкими при разрешении 2K и 4K, а также улучшили качество игрового процесса.

Калифорнийская переделка - Фаза 3

Третья фаза калифорнийской переделки дебютирует в обновлении 1.50 для American Truck Simulator, в котором основное внимание уделяется Центральной Калифорнии. Этот регион охватывает ключевые города, начинающиеся с севера, такие как Сан-Франциско, Окленд и Стоктон, и простирается на юг до Санта-Марии и Бейкерсфилда, хотя последние два не включены в этот этап переделки.

Шесть городов подверглись полной переработке: Сан-Франциско, Окленд, Стоктон, Санта-Крус, Гурон и Фресно. Мы также добавили два совершенно новых города, Сан-Хосе и Модесто, которые заменят Окдейл в нашей игре.

Все дороги в этом районе были полностью отремонтированы, включая такие крупные трассы, как CA-1, US-101, I-5, CA-99, US-395 и другие. Прекрасный национальный парк Йосемити также претерпел значительные улучшения в рамках этого обновления! Ниже вы можете посмотреть наш трейлер этого этапа реконструкции в Калифорнии.

International LTD 13 и International LoneStar

В версии 1.50 модель International LT получила обновленные внутренние и внешние опции, а Lone Star - обновленный интерьер. Внешний вид International Its значительно улучшен за счет новых функций, настраиваемых опций и корректировок существующих деталей, включая добавление модели S13 с интегрированным силовым агрегатом. Были представлены дополнительные аксессуары, такие как новые удлинители обтекателей шасси, бампера и решетки радиатора, обтекатели под обтекателями, датчики слепых зон и укороченная дневная кабина.

Интерьеры обоих грузовиков также подверглись полному пересмотру, в них были добавлены новые модели, обновленные текстуры, настраиваемые внутренние шкафы и физика работы кабины, что соответствует самым востребованным функциям. Мы уже выпустили отдельный блог, посвященный этой теме, который вы можете прочитать здесь.

Всплывающие подсказки по параметрам

Наведя курсор мыши на каждый параметр настройки, вы увидите полезную информацию, включая пояснения о том, для чего они предназначены. Теперь вы без труда поймете назначение каждого настраиваемого параметра в настройках, что позволит вам легко настроить свой опыт.

Ассистент движения по полосе

После внедрения различных функций помощи водителю следующим шагом для нас стала разработка ассистента движения по полосе. Эта система имеет различные режимы, которые позволяют ей эффективно работать с различными способами управления транспортными средствами, включая рулевое колесо с обратной связью по усилию. Теперь водители грузовиков могут просто включить его вместе с адаптивным круиз-контролем и позволить грузовику больше управлять автомобилем.

Western Star 49X - Новые выхлопные системы

Модель Western Star 49X теперь может похвастаться эксклюзивной версией, оснащенной специально разработанными официальными выхлопными системами как для одноместных, так и для спальных автомобилей. Эти выхлопные щитки, подчеркивающие их премиальный статус, украшены яркой надписью Western Star, благодаря которой ваш грузовик будет выделяться на дороге.

Журнал изменений:

Карта

Калифорнийская переделка – Фаза 3

Транспортные средства:

International LTD 13

Переработаны международные версии LoneStar (интерьер) и LT (экстерьер и интерьер)

Добавлена функция Lane assistant

Добавлены новые выхлопные системы для Western Star 49X

Пользовательский интерфейс:

Существенное обновление дизайна пользовательского интерфейса (редизайн главного экрана, постоянная строка состояния, быстрое меню, новые шрифты, значки и многое другое)

Параметры настроек отображают информацию о том, что они делают

Визуальные изменения:

Улучшения в системе рендеринга

Добавлена функция временного сглаживания

Обновлены каскадные тени

Мягкие частицы

Освещенный / затененный дым

Дальние тени

Оптимизирован расчет освещенности

Добавлен ограничитель частоты кадров

Звук:

Добавлены звуки скрипа тормозов

Мы надеемся, что вам не терпится попробовать все новые материалы! Увидимся в дороге!