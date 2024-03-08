Ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy анонсирован для PS5, Xbox Series и ПК

Этот ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy , обещает снова увлечь игроков своим захватывающим повествованием и потрясающей графикой. Эта современная версия Amerzone призвана вновь разжечь ностальгию и предложить свежее, захватывающее приключение.
С момента своего дебюта в 1999 году Amerzone прочно вошла в анналы игровой истории, очаровывая игроков по всему миру своим богатым повествованием и захватывающим дух мастерством. Продано более миллиона копий , и это является свидетельством ее влияния на жанр приключенческих игр, оставляя неизгладимый след у геймеров всех возрастов.
Игра выйдет на PlayStation 5 , Xbox Series и ПК в 2024 году.
Первый раз слышу об этой игре
Впервые увидел эту игру на первой "Соньке" в своем уже далеком детстве - тогда ее батя проходил. Она довольно незамысловатая в плане сюжета была, и не слишком трудная / длинная для квеста, поэтому чуть позже и мы с братом ее прошли. Это почти единственный квест, который мне в жизни понравился. Если сделают ремейк не в стиле point-and-click, а с нормальной 3D-ходьбой, то это будет просто прекрасно. Ностальгия)
Освещение - полная жуть... Солнце светит, но в местах, куда не падает луч, темно как ночью. На беседовском движке что-ли пилили? Помню, долго с этим освещением воевал в четверке и 76-м...