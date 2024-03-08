Ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy анонсирован для PS5, Xbox Series и ПК

Этот ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy , обещает снова увлечь игроков своим захватывающим повествованием и потрясающей графикой. Эта современная версия Amerzone призвана вновь разжечь ностальгию и предложить свежее, захватывающее приключение.

С момента своего дебюта в 1999 году Amerzone прочно вошла в анналы игровой истории, очаровывая игроков по всему миру своим богатым повествованием и захватывающим дух мастерством. Продано более миллиона копий , и это является свидетельством ее влияния на жанр приключенческих игр, оставляя неизгладимый след у геймеров всех возрастов.

Игра выйдет на PlayStation 5 , Xbox Series и ПК в 2024 году.