Огромное количество подробностей о Assassin's Creed Shadows

После многих лет просьб от фанатов, Ubisoft наконец анонсировала Assassin’s Creed Shadows о феодальной Японии. Действие происходит в эпоху самураев и синоби, и она привносит во франшизу элегантные дуэли на катанах и искусство ниндзя.
Журналисты портала IGN недавно посетили Ubisoft Quebec, чтобы эксклюзивно взглянуть на Assassin’s Creed Shadows, где они поговорили с семью разными разработчиками о новом проекте в серии Assassin’s Creed. Вот все, что мы знаем об Assassin’s Creed Shadows на данный момент.
Сеттинг
- Действие Assassin’s Creed Shadows происходит в период Адзути-Момояма японской истории. История начинается в 1579 году и продолжится до начала 1580-х годов. Этот временной период означает, что это первая игра в серии, в которой представлены Ассасины и Тамплиеры в их «классических» формах со времен Assassin’s Creed Syndicate 2015 года.
- Ряд исторических личностей играют заметную роль в кампании. К ним относятся Ода Нобунага, «великий объединитель» Японии, и Фудзибаяси Нагато, мастер ниндзя клана Ига.
- Как и в Assassin’s Creed Syndicate, в Shadows есть два главных героя, и вы можете переключаться между ними во время прохождения кампании. Первым является Наоэ, вымышленная дочь Фудзибаяси Нагато. Отец обучает ее быть опытным синоби.
- Второй главный герой — Ясуке, реальная историческая личность. Родом из Африки, Ясуке приехал в Японию вместе с португальцами в 1579 году и вскоре стал самураем на службе у лорда Оды Нобунаги. Shadows — первая игра Assassin’s Creed, в которой вы можете играть за реального человека из прошлого.
Стелс и паркур
- Как следует из названия, свет и тьма — основная часть скрытных систем Assassin’s Creed Shadows. Новая система глобального освещения создает динамический свет и тени, влияющие на зрение противника. Теперь вы можете прятаться в тени и даже создавать тьму, уничтожая фонари или убивая факелоносцев. Экспонометр в пользовательском интерфейсе показывает, насколько хорошо вы скрыты: от полностью видимого до полностью скрытого.
- Слуги — это новый тип NPC, занимающий промежуточное положение между мирными жителями и врагами. Хотя они не могут сражаться, они могут вызвать подкрепление и поднять тревогу. У них есть свои маршруты патрулирования, а по ночам они носят с собой фонари.
- Теперь есть возможность нокаутировать противников при выполнении скрытного уничтожения, что позволяет сделать прохождение более пацифистским.
- Теперь вы можете ползать по земле в положении лежа, что позволяет прятаться, а также проползать в небольшие расщелины.
- У Наоэ есть крюк, который можно прикрепить к любому краю крыши, а также ряд других точек крепления. В отличие от крюка, похожего на зиплайн, из Assassin’s Creed Syndicate, в этой веревке используется физическое моделирование, обеспечивающее динамическое раскачивание.
- Крюк можно использовать, чтобы быстро забраться на потолок над коридорами, что позволит вам подстерегать врагов, патрулирующих внизу.
- Возвращается орлиное зрение, позволяющее вам видеть силуэты неигровых персонажей сквозь стены. Враги отмечены красным, а новые слуги — оранжевым.
- Птица, похожая на дрона, используемая в Origins, Odyssey и Valhalla для разведки местности и обозначения целей, недоступна в Shadows. Вам придется самим заниматься разведкой местности.
- Будучи синоби, Наоэ лучше использует скрытность. Ясуке тоже может использовать скрытность, но его размер и броня означают, что он лучше использует эти навыки для поражения целей, а не для полностью бесшумного проникновения.
Боевые и RPG-системы
- В эту эпоху японской войны не использовались щиты, поэтому ваше снаряжение не включает в себя никаких защитных средств, кроме брони. Уклонения и позиционирование имеют первостепенное значение.
- Будучи самураем, Ясуке может использовать свое оружие, чтобы блокировать входящие атаки и парировать удары. Наоэ может вступать в бой, но не может блокировать или парировать — вместо этого она может «отражать» удары противника. Ubisoft не уточнила разницу между парированием и отражением, но вполне возможно, что парирование позволяет контратаковать, тогда как отражения позволяют больше уклоняться.
- Вражеская броня имеет систему прочности и может быть сломана во время боя.
- Практически каждая опора в игре может быть динамически повреждена вашим оружием. Катаны прорезают кусты и корзины, оставляя точные следы от лезвия. Стрелы оставят точные проколы, а тупое оружие разобьет горшки на мелкие кусочки.
- Доступно множество видов точного оружия той эпохи, в том числе катаны, боевая дубина канабо, копья яри, сюрикены, кунаи и кусаригама (серп на цепи).
- Ясуке способен использовать аркебузные винтовки, что дает ему мощную возможность дальнего боя.
- У каждого оружия есть свое дерево навыков. Потратив время на использование определенного оружия, вы улучшите свои навыки обращения с ним.
- Вы можете создать собственную катану из собранных компонентов и персонализировать ее. Система трансмогрификации также позволит вам адаптировать свое снаряжение, чтобы оно выглядело именно так, как вы хотите.
- Активные боевые навыки возвращаются и открываются после нахождения свитков ниндзя в мире.
- У Ясуке и Наоэ есть отдельные деревья навыков и снаряжение, но они имеют общий опыт, собранное оружие и ресурсы.
Динамический мир и времена года
- Assassin’s Creed Shadows построена на недавно обновленной версии игрового движка Anvil. Новая технология позволяет улучшить освещение за счет глобального освещения, новых разрушаемых объектов, более детализированных сеток ресурсов и гораздо меньшего количества подгрузок объектов.
- Новое обновление Anvil позволило создать сезонную систему, которая позволяет наблюдать за развитием мира весной, летом, осенью и зимой. Текущий сезон определяется вашим прогрессом в кампании, чтобы сохранить историческую точность, но в каждом периоде есть «шаги», которые необходимо пройти, чтобы создать ощущение аутентичности.
- Каждый сезон имеет уникальные особенности, связанные с игровым процессом. Например, весной и летом, когда растения цветут, можно будет спрятаться в кустах и высокой траве. Позже, осенью и зимой, эти растения погибнут и, таким образом, исчезнут укрытия. Вода также зимой замерзает, что не позволяет заходить в бассейны и пруды. Сосульки образуются на краях крыш и могут упасть, потенциально выдавая ваше местоположение.
- Времена года также влияют на поведение NPC. Летом вражеские самураи продираются сквозь кусты в поисках вас. Зимой враги держатся близко к огню и теплым местам, потенциально открывая для вас новые пути.
- Полностью динамическая погодная система обеспечивает подходящие климатические условия в зависимости от региона и сезона. Суровая погода, такая как глубокий туман, завывание ветра и снег, ухудшает зрение и звук противника. Шторм – это возможность замаскировать свои шаги.
- В мире существует удивительно подробная экологическая система. Весной, например, ветер разносит порывы пыльцы, порожденной деревьями, имитируя настоящую экосистему.
- Карта по размеру аналогична той, что представлена в Assassin's Creed Origins, и повторяет центральный регион Японии.
- Карта разделена на регионы, основанные на реальных исторических провинциях Японии, в том числе Ига (дом синоби), Арима (место крупной битвы) и Оми (сельскохозяйственный регион).
- Знаменитые точки синхронизации возвращаются, но в новом виде. С точки синхронизации вы можете обследовать местность на предмет выделенных достопримечательностей, которые затем можно будет найти, вернувшись на землю. К счастью, несмотря на это небольшое изменение, точки синхронизации по-прежнему действуют как места быстрого перемещения.
- Действие Shadows происходит во времена процветающей урбанизации, торговли и войн. Это позволяет создавать широкий спектр локаций, включая города, торговые посты, сельскохозяйственные угодья и колоссальные замки, которые были визуализированы в масштабе почти 1:1. За этими населенными пунктами находятся горы и леса.
Убийства и квесты
- Shadows представляет собой нелинейную кампанию, в основном ориентированную на цели. Ubisoft заявляет, что вы сможете отслеживать эти цели в любом порядке.
- Некоторые цели просто существуют в мире, и вы можете наткнуться на них естественным путем, не исследовав их и не охотясь на них предварительно. Другие имеют более структурированный игровой процесс в стиле проникновения.
- Ubisoft стремится сделать путешествие более полезным, оставаясь в стороне. Хотя кампания по-прежнему ориентирована на цели, студия надеется обеспечить большую автономию игроков, используя подсказки, которые подталкивают игроков в правильном направлении, а не прямо указывая им, куда идти дальше.
- Большинство основных квестов можно выполнить как Ясуке, так и Наоэ, что дает свободу подхода. Тем не менее, у обоих персонажей также есть свои собственные миссии, которые могут выполнять только они, а также специальные вводные квесты.
- Помимо основной кампании доступны побочные квесты и мировые активности. В мире можно найти замки, храмы, святыни и произведения искусства.
- Вы можете создать шпионскую сеть с агентами, которых можно отправлять на миссии по сбору информации о ваших целях.
- Есть убежище, где вы и ваши союзники можете собраться.
Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на PS5, Xbox Series X/S, ПК, Mac и Amazon Luna.
Звучит неплохо. Даже наверное слишком хорошо для нынешнего Юбисофта. Надо ждать как минимум геймплея, а то и вовсе смотреть что будет на релизе.
Который провёл в Японии 3 года, ага.
Понятно. Снова палка о двух концах и снова боевки в стиле соулс. Видимо после последних Юнити / Синдиката, у разрабов мозги иссохли...
Хорошо хоть сегодня Ghost of Tsushima выходит.
Это было известно ещё в 2018 году // Илья Дегтярёв
// Max Davydov
Вот в эту игру я бы поиграл. Звучит сочно.
Если бы не была игра РПГ дрочильней с донатом уровня самой паршивой ММО, то игра была бы топ