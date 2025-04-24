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Amerzone: The Explorer's Legacy 18.10.1999
Адвенчура, Логические, От первого лица
6.7 34 оценки

Состоялся релиз ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy от студии Microids. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Amerzone была вдохновлена комиксами Бенуа Сокаля про инспектора Канардо. Оригинальная игра вышла в 1999 году. События Amerzone разворачиваются в затерянном латиноамериканском регионе Амерзон, где обитают мифические белые птицы. Игрокам предстоит исследовать руины, общаться с колоритными NPC и разгадывать загадки чтобы докопаться до истины.

Игра вышла на PC (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X\S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Константин335

Оригинал не играл, но ремейк выглядит интересным

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Пользователь ВКонтакте

тут уже Clair Obscur: Expedition 33 выложили на торренты . Прямо навалили игр пиратам за пару дней // Илья Прохоров