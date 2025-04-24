Сегодня состоялся релиз ремейка Amerzone: The Explorer's Legacy от студии Microids. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Amerzone была вдохновлена комиксами Бенуа Сокаля про инспектора Канардо. Оригинальная игра вышла в 1999 году. События Amerzone разворачиваются в затерянном латиноамериканском регионе Амерзон, где обитают мифические белые птицы. Игрокам предстоит исследовать руины, общаться с колоритными NPC и разгадывать загадки чтобы докопаться до истины.

Игра вышла на PC (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X\S.