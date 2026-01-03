Серверы провальной Anthem отключат через 10 дней

10 дней — именно столько времени осталось у игроков, чтобы как следует попрощаться с Anthem. 12 января этого года, в соответствии с подвергшимся резкой критике решением Electronic Arts, серверы игры будут отключены, что фактически означает, что она станет полностью недоступна — даже для тех, кто её купил.

Anthem с самого начала была проектом, основанным исключительно на онлайн-инфраструктуре, поэтому после отключения серверов игра станет недоступна в любом виде. Это ещё один пример проблемы, которая годами вызывает протесты со стороны части игрового сообщества. Именно поэтому появились такие инициативы, как Stop Killing Games, стремящиеся к юридическим изменениям для пресечения подобных практик.

С точки зрения бизнеса, решение EA не удивительно. Anthem долгое время не привлекала достаточно игроков, чтобы оправдать поддержание дорогостоящих серверов. История Anthem — одна из самых бурных в истории BioWare. Игра задумывалась как начало новой интеллектуальной собственности и важный шаг к многопользовательской модели для студии. В конечном итоге она оказалась внутренне противоречивым проектом, пытавшимся одновременно сохранить отличительные черты ролевых игр BioWare и функционировать как онлайн-шутер как сервис. Этот компромисс не оправдал ожиданий игроков, разработчиков и издателя.

После релиза (версия 2.0) был анонсирован крупный проект Anthem Next, призванный исправить фундаментальные проблемы игры и придать ей новое направление. Однако проект был отменён, и в последующие годы Anthem работала лишь в ограниченном режиме, без реального развития.

Отключение серверов окончательно положит конец истории игры, которая задумывалась как один из ключевых брендов EA, но в конечном итоге стала символом рисков, присущих играм как сервису. Для многих игроков 12 января 2026 года станет не только концом Anthem, но и напоминанием о том, насколько хрупкими могут быть современные онлайн-проекты.