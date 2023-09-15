Amnesia The Bunker получит усложнённый режим "Контузия" на Хэллоуин ©

Несмотря на пару задержек, в июне Frictional Games наконец выпустила Amnesia: The Bunker, что представляет собой возвращение к форме культовой серии Amnesia. Теперь будьте готовы к еще более тяжелым испытаниям в этой обстановке Первой мировой войны, поскольку на подходе еще более сложный режим.

По словам креативного руководителя Фредрика Олссона, последняя игра Amnesia получит обновление на Хэллоуин, которое включает в себя «режим контузии». Эта новая сложность сделает захватывающий симулятор ужасов еще более сложным испытанием для игроков.

Во-первых, в административном офисе, где безопасность в значительной степени является гарантией, теперь будет деревянная дверь вместо привычной металлической баррикады. Это, по-видимому, означает, что преследующий монстр сможет добраться до игрока, тем самым гарантируя, что нигде не будет безопасно.

Во времена сильного стресса вы, по крайней мере, всегда можете рассчитывать на то, что меню приостановит действие, давая вам время отдохнуть. Но не в обновлении. По словам Олссона, время не остановится, когда вы зайдете на экран меню.

Обновление для Amnesia: The Bunker также представит «новые и случайные места с трупами, жетонами и бункерными крысами». И если этих функций недостаточно, похоже, что пистолет – ваша единственная защита – будет храниться в шкафчике. Поэтому вам придется найти код от замка, прежде чем вы сможете добраться до него.

Точная дата начала выпуска этого обновления, похоже, неизвестна, поэтому ждите его в последние дни октября.