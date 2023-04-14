Представлены новые скриншоты хоррора Amnesia: The Bunker ©

Amnesia: The Bunker, впервые представленная в декабре 2022 года, развивает франшизу в новом и интересном направлении. Эта игра будет полурандомизированной. Расположение предметов, снаряжения и угроз будет разным в каждом прохождении, поэтому игрокам предстоит выяснить, как бороться со своими страхами и двигаться вперед на лету. Разработчики из Frictional Games представили несколько новых скриншотов.

Amnesia: The Bunker — последняя часть популярной для стримеров хоррор-серии, в которой игрок берет на себя роль французского солдата, погрязшего в нищете и изоляции Первой мировой войны. Главный герой, оказавшийся в ловушке в заброшенном бункере, должен проложить себе путь через темноты, разгадывая головоломки и пытаясь быть на шаг впереди таинственной и пугающей силы, которая скрывается в тенях и коридорах этой живой адской дыры.

Amnesia: The Bunker надеется привнести во франшизу новые и уникальные механики, в том числе подход песочницы к выбору игрока, развивающийся игровой процесс и постоянные изменения в окружающей среде, чтобы обеспечить разнообразие и индивидуальность опыта игрока. Мрачная история выживания и воли к жизни даже в самых ужасных обстоятельствах надеется передать психологический ужас, который является торговой маркой Amnesia.

Amnesia: The Bunker выходит 23 мая на платформах PlayStation, ПК и Xbox.