Amnesia: The Dark Descent получит неофициальную версию для PCVR ©

Amnesia: The Dark Descent — культовая классика жанра ужасов. Скоро в нее можно будет играть в виртуальной реальности, включая поддержку управления движением.

Amnesia: The Dark Descent вышла в 2010 году для ПК, Mac и Linux и стала инди-хитом. Спустя годы последовали версии для PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра отличалась реалистичным взаимодействием объектов и игровой механикой, которая сделала страх главного героя перед темнотой центральным элементом игрового процесса. Обе эти функции хорошо подходят для виртуальной реальности.

В 2021 году инди-разработчик Гордей Еремин создал Android-ремейк The Dark Descent под названием Sclerosis. Несколько дней назад Еремин объявил, что работает над VR-версией проекта. Первый трейлер показывает уже реализованные элементы управления движением и простые взаимодействия с объектами. Визуальные эффекты, вызываемые страхом и безумием главного героя, будут переработаны специально для виртуальной реальности.

Sclerosis VR в настоящее время планируется выпустить осенью для ПК VR.