Для Among Us изменилась система отображения версий игры

12 марта 2025 года разработчики игры Among Us рассказали новость о том, что номерной код для определения версии игры теперь будет отображаться по-новому. В этой новости они объяснили, как именно теперь будут выглядеть эти цифры в новой системе отображения версии игры и что каждая из них будет означать.

Для тех, кто заинтересован, можно взглянуть на картинку ниже в качестве справки:

Первое число в синей ячейке увеличивается всякий раз, когда в игре выходит крупное обновление. Например, это может быть обновление системы подбора игроков или добавление нового контента, такого как новые карты или роли.

Второе число в красной ячейке увеличивается, когда выходит небольшие обновление. Это обычно включает в себя такие вещи, как исправления ошибок или незначительные косметические изменения.

Третье число в желтой ячейке увеличивается, если развертываются обновления, направленные на исправление ошибок или внесение изменений, специфичных для платформы, на которой работает игра.

Например, если выйдет обновление, исправляющее ошибки, номер версии изменится на 16.1.0. Затем, если будет развернуто исправление, номер обновится до 16.1.1.

Таким образом, система версий позволяет пользователям легко отслеживать изменения и обновления в игре. Если вдруг нужно будет посмотреть оригинальное сообщение о изменении в системе отображения версий, это можно сделать на специальной странице в Steam.