Новое обновление для Among Us будет доступно уже сегодня

Во время презентации Nintendo Direct 18 июня компания Innersloth анонсировала новое обновление для Among Us, которое включает три новые роли для использования в матчах, обновленный интерфейс настроек лобби и добавленные пресеты для различных игровых режимов. Обновление v.2024.6.18 для Among Us уже доступно для загрузки на всех актуальных платформах.

Новое обновление для Among Us появилось в разгар напряженного 2024 года для Innersloth. Хотя количество игроков в Among Us со временем уменьшилось, это не помешало Innersloth продолжать поддерживать игру и использовать её популярность, чтобы помогать другим независимым разработчикам. Во время трансляции Summer Game Fest Live 2024 года Innersloth представила Outersloth Fund, фонд, предназначенный для помощи независимым разработчикам игр с небольшими командами или одиночкам, чтобы они могли финансировать свои проекты и привлекать новую аудиторию. Среди игр, представленных в рамках Outersloth Fund, можно отметить Mars First Logistics, Battle Suit Aces и Rogue Eclipse.

Хотя большинство инди-игр добиваются лишь скромного успеха, некоторые из них становятся знаковыми и обязательными для игры. Несмотря на то, что информация об обновлении просочилась за неделю до официального анонса, новое обновление для Among Us теперь доступно для всех игроков. Обновление v2024.6.18 для Among Us имеет размер 224 МБ на платформе Steam и предлагает три новые роли, которые игроки могут включить в лобби. Innersloth показала новые роли в действии в коротком анимационном трейлере. Две новые роли — Трекер и Шумовик — доступны для членов экипажа, а Фантом — эксклюзивная роль для предателей. Как следует из названия, Шумовик подает сигнал другим членам экипажа при убийстве, что помогает выявить предателей. Трекер может установить на любого игрока устройство слежения на короткое время, позволяющее видеть его передвижения на карте. Фантом может становиться невидимым на несколько секунд, чтобы устроить засаду на членов экипажа или быстро скрыться после убийства.

Among Us выпускает три новые роли в обновлении v2024.6.18

В рамках дорожной карты обновлений Among Us 2024 года Innersloth обновила меню настроек лобби, чтобы игрокам было проще вносить изменения перед началом матча. Также добавлены новые пресеты игр, называемые Core Settings и Roles Galore, позволяющие игрокам быстро выбрать режим игры. Были добавлены два новых пресета для режима Прятки под названиями Pitch Dark и Flashlights. Обновление также включает исправления ошибок для карт The Fungle и Airship, а также для iOS-версии Among Us.