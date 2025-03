Разработчики игры Among Us прекратили поддержку старых версий игры

У игры Among Us появилась не очень приятная для фанатов информация по поводу поддержки игры. А всё дело в том, что 5 марта 2025 года разработчики сообщили, что они прекращают поддерживать абсолютно все версии игры, выпущенные в 2022 году и ранее. Теперь, если вы увидите номерной код версии игры, начинающийся с "v2022" в левом верхнем углу главного меню, это означает, что вы не сможете нормально поиграть в игру на любой из этих версий. Игрокам, которые не обновятся хотя бы до версии игры "2024.11.26", будут испытывать различные проблемы. Поэтому разработчики настоятельно рекомендуют обновить игру как можно скорее, чтобы вы могли продолжать играть в Among Us.

Помимо этого, разработчики предупредили игроков, что в конечном итоге версии сделанные в 2023 году также придется прекратить поддерживать, аргументируя это тем, что игра активно продолжает расширять свой функционал, улучшая безопасность и исправляя многочисленные баги. Но не волнуйтесь, разработчики еще не совсем готовы. И пока что версии 2023 года еще работают. Как только что-то изменится, мы рано или поздно обязательно об этом узнаем.

Посмотреть оригинальное сообщение об изменениях в работе версий игры можно на специальной странице в Steam.