Animal Crossing: New Horizons 20.03.2020
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Фанат сериала "Во все тяжкие" воссоздал лабораторию Уолтера Уайта в Animal Crossing: New Horizons

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Продолжая тенденцию по воссозданию в Animal Crossing: New Horizons культовые телевизионные сцены, один из игроков сделал лабораторию, основанную на той, которую использовал Уолтер Уайт в сериале "Во все тяжкие".

Пользователь Reddit TonyClifton323 недавно поделился скриншотом того, что, судя по всему, является комнатой его дома в Animal Crossing: New Horizons, которая была переделана так, чтобы напоминать одну из лабораторий Хайзенберга. TonyClifton323 также позаботился о том, чтобы кастомизировать своего жителя Animal Crossing в стиле Уолтера Уайта, надев оранжевый комбинезон, очки с двойными мостами и лысину.

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