Animal Crossing: Pocket Camp обретёт новую жизнь в декабре

Как известно, совсем скоро мобильная игра Animal Crossing: Pocket Camp прекратит своё существование. И поэтому Nintendo уже приготовила достойную замену: 3 декабря выйдет Animal Crossing: Pocket Camp Complete — полноценная офлайн-версия игры.

Пожалуй, самая приятная новость для поклонников игры — все их достижения не пропадут даром. В новой версии можно будет как начать приключения с чистого листа, так и продолжить со своими старыми сохранениями. К тому же ранним покупателям повезло вдвойне: если успеть приобрести игру на старте, она обойдётся всего в 10 долларов вместо запланированных двадцати.

А вот тем, кто ещё не знаком с серией, предстоит увлекательное знакомство с жизнью управляющего кемпингом и его пушистыми друзьями. В Complete Edition вошли абсолютно все предметы и события из оригинальной версии. Ну а поклонникам онлайн-версии стоит успеть попрощаться с ней до 29 ноября — именно тогда сервера будут окончательно отключены.