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Anno 117: Pax Romana 2025 г.
Стратегия, Симулятор, Экономика, Строительство
7.1 46 оценок

Разработчики Anno 117 показали новую систему потребностей граждан

monk70 monk70

Нам придется подождать до мая, чтобы оценить первый геймплей Anno 117: Pax Romana, но уже сейчас мы можем увидеть новые скриншоты из последней части серии популярных экономических стратегий.

Скриншоты были показаны во время анонсированного стрима, в ходе которого создатели обсуждали процесс создания игры. На скриншотах мы видим, среди прочего, новую систему потребностей граждан. В игре мы не найдем четкого разделения на базовые потребности, связанные с удовлетворением, и потребности, связанные с качеством жизни граждан.

Вместо этого будут введены так называемые необязательные потребности, которые делятся на несколько категорий, как в Anno 1404. На первом уровне, Liberti, будут следующие потребности: еда, одежда и общественные услуги. На втором уровне, Plebeians, добавится еще одна потребность и так далее.

Чтобы перейти на более высокий уровень, вам больше не нужно будет удовлетворять все потребности, а только достигать определенного уровня удовлетворения. Это предоставит вам больше свободы в принятии решения о том, как достичь своей цели.

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Anno 117: Pax Romana выйдет на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Релиз запланирован на этот год.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

О, уже седьмую циву плагиатить начали