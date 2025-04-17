Разработчики Anno 117 показали новую систему потребностей граждан

Нам придется подождать до мая, чтобы оценить первый геймплей Anno 117: Pax Romana, но уже сейчас мы можем увидеть новые скриншоты из последней части серии популярных экономических стратегий.

Скриншоты были показаны во время анонсированного стрима, в ходе которого создатели обсуждали процесс создания игры. На скриншотах мы видим, среди прочего, новую систему потребностей граждан. В игре мы не найдем четкого разделения на базовые потребности, связанные с удовлетворением, и потребности, связанные с качеством жизни граждан.

Вместо этого будут введены так называемые необязательные потребности, которые делятся на несколько категорий, как в Anno 1404. На первом уровне, Liberti, будут следующие потребности: еда, одежда и общественные услуги. На втором уровне, Plebeians, добавится еще одна потребность и так далее.

Чтобы перейти на более высокий уровень, вам больше не нужно будет удовлетворять все потребности, а только достигать определенного уровня удовлетворения. Это предоставит вам больше свободы в принятии решения о том, как достичь своей цели.

Anno 117: Pax Romana выйдет на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Релиз запланирован на этот год.