Новый трейлер визуальной новеллы Anonymous;Code посвящен Азуме, Юэн и Грэму ©

Spike Chunsoft выпустила пятый трейлер персонажей западной локализации визуальной новеллы Mages Anonymous;Code.



Трейлер посвящен еще одним персонажам, играющим важную роль в сюжете игры, - Асуме Сога, Юэну Окуда и Грэму Кингли.



На английском языке их озвучивают Эрика Мендес, Кайдзи Танг и Билл Баттс, и в трейлере представлены образцы их голосов. Стоит напомнить, что игра также включает японскую озвучку в исполнении Нацуми Фудзивара, Кэндзиро Цуда и Тайтэн Кусуноки соответственно.

Anonymous;Code является частью франшизы визуальных новелл "Science Adventure", включая хорошо известную Steins;Gate. Другие примеры - Chaos;Head Noah, Chaos;Child и Robotics;Notes. В общем, если в названии есть точка с запятой, то это визуальная новелла "Science Adventure".



Anonymous;Code - последняя игра франшизы, продюсером которой является сам Тиёмару Сикура. Она была выпущена в Японии в 2022 году после нескольких задержек. Изначально игра должна была выйти на PS Vita, а анонс состоялся целых восемь лет назад, в 2015 году. В какой-то момент фанаты практически потеряли надежду, но в итоге Mages удалось реализовать задуманное.

Anonymous;Code выйдет в Северной Америке и Европе 8 сентября 2023 года для ПК через Steam, PS4 и Nintendo Switch.