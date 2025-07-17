Российский квест Antioma выйдет в августе

Купить игру можно будет на площадке VK Play

Независимая студия West East объявила дату выхода квеста Antioma. Игра выйдет 14 августа 2025 года на ПК, в том числе — на VK Play, где ее уже можно добавить в избранное и опробовать демоверсию. Команда выпустила новый трейлер с анонсом релиза.

В центре сюжета Antioma — история мальчика Крохи, который большую часть жизни провел в больнице и почти не видел реального мира. В свой день рождения малыш встретил Тень, которая подбила его сбежать из палаты и отправиться на поиски своей мамы.

За озвучивание отвечает российская инди-группа «Команда Шаттла 311-Х». Точная дата выхода Antioma пока не названа.