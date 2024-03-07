Electronic Arts планирует вывести Apex Legends за рамки традиционной королевской битвы

Electronic Arts планирует инвестировать в Apex Legends и в ближайшие годы вывести ее за рамки традиционной королевской битвы, чтобы привлечь больше людей в сообщество, которое, как ожидается, последует за конкурентом Fortnite.
Выступая на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, генеральный директор EA Эндрю Уилсон объяснил, что компания планирует "невероятный рост" Apex Legends, учитывая успех, которого продолжает добиваться игра от Respawn, отметившая пятилетний юбилей.
Уилсон сообщил, что Apex Legends является одной из самых успешных игр за последние 10-15 лет, если рассматривать новые интеллектуальные объекты, и уже создала сообщество, насчитывающее "сотни миллионов игроков", как сообщается.
Среди прочих достижений генеральный директор EA рассказал о том, что пятилетний коэффициент удержания игроков, то есть процент тех, кто продолжает увлеченно играть через пять лет, составляет около 75 процентов, что действительно является впечатляющим результатом.
Однако на данный момент EA хотела бы еще больше расширить базу пользователей, и для этого она хочет преобразовать Apex Legends, расширив ее за счет новых структур и механик, которые выйдут за рамки обычного battle royale, в плане, который должен продвинуть франшизу вперед на ближайшие пять-десять лет.
Лучше бы Титанфол 3 выпустили...
эта гадость еще живая?
Главное дота бы твоя жила
Что то го󠇩вно, что это.
Ты на онлайн этой гадости глянь по приколу..