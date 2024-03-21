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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 553 оценки

Хакер взломал сервера Apex Legends ради "шутки"

Gutsz
Новости

На днях все киберспортивное сообщество было потрясено инцидентом на профессиональном турнире Apex Legends. Прямо во время прямой трансляции одного из матчей хакер взломал участников турнира и передавал им различные читы. Из-за этого турнир был отложен, а разработчики королевской битвы принялись немедленно исправлять уязвимость своих серверов. Ответственность за все это взял на себя пользователь под ником Destroyer2009, который в разговоре с журналистами объяснил причины своего поступка.

Как оказалось, хакер взломал сервера Apex Legends без какой-либо глобальной цели. Он не стремился завладеть конфиденциальной информацией разработчиков или как-то навредить игрокам, хотя уязвимость была обнаружена довольно давно. По словам пользователя, все это делалось ради "шутки". Сначала он веселился в одиночку в обычных матчах королевской битвы, а когда ему стало скучно, решил проверить работу эксплойта прямо на турнире. Результат ему понравился и, как он надеется, смог развеселить многих фанатов игры.

Только представьте, если бы это не была шутка, и мы не добавили в чит никаких мемов, я уверен, что это могло бы разрушить чью-то карьеру, если бы чит всплыл на турнире.

— написал хакер.

Тем временем разработчики из Respawn Entertainment начали развертывание целой серии обновлений, которые призваны усилить меры безопасности для игроков Apex Legends. Первый патч уже внедрен на сервера игры, и авторы шутера продолжают работать в этом направлении.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
MORDORR
3
Alex40001

ох там и так читаков пруд пруди

1
sapphire_n

Шутник

0
00Leviafan

Ага внедрили твари свои сраные патчи что людей снова начало выкидывать из матча с фразо Клиент не прошёл проверку безопасности . Лучше бы хакер к хренам снёс игру и норм было бы

0
wianewa

А что мешает тебе снести игру и не заходить в помойку каждый раз? Зависимость? Заболевания психического характера? Или что-то ещё.

0