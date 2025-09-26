Олимп ждёт масштабная перезагрузка: инсайдеры раскрыли детали грядущего обновления Apex Legends

Инсайдеры поделились информацией о грядущем обновлении локации Олимп в Apex Legends, выход которого ожидается уже в ноябре этого года. По данным датамайнеров, разработчики планируют провести серьёзную переработку территории.

В ходе обновления будут удалены несколько ключевых объектов: доки, энергохранилище, а также некий неопознанный объект возле больницы. Орбитальная станция также подвергнется изменениям. Приятной новостью для поклонников локации стало то, что Элизиум практически не затронут грядущими изменениями. Хотя и здесь не обойдётся без корректировок — район перенесут восточнее, ближе к орбитальной станции.

Ранее последним обновлением для Apex Legends стал небольшой балансный патч от Electronic Arts, вышедший в ночь на 17 сентября. Разработчики внесли ряд корректировок в несколько видов оружия.