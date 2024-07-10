Пользовательский рейтинг Apex Legends в Steam тонет в негативных отзывах

Разработчики из студии Respawn Entertainment анонсировали серьёзные изменения в привычной системе боевого пропуска в Apex Legends, которые будут введены уже в 22-м сезоне. Авторы пообещали сократить количество уровней, сохранив при этом объём контента и сделав его более содержательным. Эти изменения, казалось бы, должны пойти на пользу будущей поддержке игры, однако ещё одно нововведение в этой системе не на шутку разозлило игроков. Своё недовольство они выразили очень чётко, обвалив пользовательский рейтинг королевской битвы в Steam.
Основной причиной возмущения геймеров стало удаление возможности покупать боевой пропуск в Apex Legends за заработанную в игре валюту. Теперь его можно купить только за реальные деньги. Но это оказалось не главной проблемой для пользователей. Игроки решили напомнить разработчикам в своих отзывах о проблемах с техническим состоянием игры. По их словам, Apex Legends серьёзно страдает от читеров, багов, нестабильности подключения к серверам и несбалансированности персонажей.
Недовольство игроков Apex Legends достигло такого уровня, что они всего за один день написали почти 1500 негативных отзывов в цифровом магазине Steam. Теперь актуальный рейтинг игры опустился до "Смешанного".
Тем не менее прогнозировать "смерть" Apex Legends пока рано. Бесплатный шутер остаётся одной из самых популярных игр на Steam, и на сегодняшний день его пик составляет более 240 000 одновременных игроков. Разработчики пока никак не ответили на жалобы игроков, но критика может заставить их пересмотреть своё решение насчёт боевого пропуска.
Жаль ЕА на это категорически насрать, пока хомячье охотно продолжает нести деньги, да и одно пиво с фифой уже им все покрывает
Туда и дорога зажратым электроникам. Превратили классную игру в помойку. // Vadim Volodin
Че ваши отзывы. Вобще ничего. Хотите что то сделать - не играйте, не платите, не делайте контента. Единственное средство борьбы - полный игнор. Причём хорошо бы не одной игры, а компании // Александр Ковалёв
Хомяки так не могут, они поноют и пойдут дальше играть