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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 579 оценок

Пользовательский рейтинг Apex Legends в Steam тонет в негативных отзывах

Gutsz
Новости

Разработчики из студии Respawn Entertainment анонсировали серьёзные изменения в привычной системе боевого пропуска в Apex Legends, которые будут введены уже в 22-м сезоне. Авторы пообещали сократить количество уровней, сохранив при этом объём контента и сделав его более содержательным. Эти изменения, казалось бы, должны пойти на пользу будущей поддержке игры, однако ещё одно нововведение в этой системе не на шутку разозлило игроков. Своё недовольство они выразили очень чётко, обвалив пользовательский рейтинг королевской битвы в Steam.

Основной причиной возмущения геймеров стало удаление возможности покупать боевой пропуск в Apex Legends за заработанную в игре валюту. Теперь его можно купить только за реальные деньги. Но это оказалось не главной проблемой для пользователей. Игроки решили напомнить разработчикам в своих отзывах о проблемах с техническим состоянием игры. По их словам, Apex Legends серьёзно страдает от читеров, багов, нестабильности подключения к серверам и несбалансированности персонажей.

Недовольство игроков Apex Legends достигло такого уровня, что они всего за один день написали почти 1500 негативных отзывов в цифровом магазине Steam. Теперь актуальный рейтинг игры опустился до "Смешанного".

Тем не менее прогнозировать "смерть" Apex Legends пока рано. Бесплатный шутер остаётся одной из самых популярных игр на Steam, и на сегодняшний день его пик составляет более 240 000 одновременных игроков. Разработчики пока никак не ответили на жалобы игроков, но критика может заставить их пересмотреть своё решение насчёт боевого пропуска.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Без негатива

Жаль ЕА на это категорически насрать, пока хомячье охотно продолжает нести деньги, да и одно пиво с фифой уже им все покрывает

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Пользователь ВКонтакте

Туда и дорога зажратым электроникам. Превратили классную игру в помойку. // Vadim Volodin

-1
Пользователь ВКонтакте

Че ваши отзывы. Вобще ничего. Хотите что то сделать - не играйте, не платите, не делайте контента. Единственное средство борьбы - полный игнор. Причём хорошо бы не одной игры, а компании // Александр Ковалёв

-2
Без негатива
Единственное средство борьбы - полный игнор.

Хомяки так не могут, они поноют и пойдут дальше играть

0