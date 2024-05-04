Разработчики Apex Legends показали актрису озвучки новой легенды - Альтер

Знакомьтесь: Кристал Ю, актриса, которая подарала свой голос новой легенде - Альтер. Об этом разработчики Apex Legends обьвили опубликовав соответствующий пост в твиттере (Х) игры.
Кристал Ю наиболее известна по своим ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Благие знамения". В игровой индустрии её голосом говорят сразу несколько персонажей в Diablo 4 и в The Elder Scrolls Online.
На данный момент известно, что новая легенда родом из Китая, а ее настоящее имя - Инлин Лэй.
Альтер станет 26-й легендой, которая пополнит ряды доступных для выбора персонажей роли "Столкновение". Альтер прошла через множество реальностей, и теперь она здесь, чтобы поиграть в нашей.
Вместе с тем разработчики опубликовали официальное описание способностей новой легенды, которые ранее сливали датамайнеры:
- Пассивная способность: Дар из разлома
Позволяет удалённо взаимодействовать с контейнером смерти, чтобы получить один предмет. Этот предмет не может быть бронёй.
- Тактическая способность: Проход через пустоту
Создаёт портал, проходящий через любую поверхность насквозь.
- Спецумение: Нексус-портал
Создайте точку сбора, с которой смогут удаленно взаимодействовать все союзники. При взаимодействии открывает портал, позволяющий переместиться к Нексусу из любой точки с расстояния не более ~200 метров.
Поиграть за новую легенду вы сможете с запуском 21 сезона, который стартует на следующей неделе - 7 мая.