Разработчики Apex Legends выдали игрокам по 8 бесплатных паков в качестве компенсации за недоступность игры

На прошлой неделе в Apex Legends случился неприятный баг: на серверах игры произошел непонятный инцидент, который откатил прогресс множества игроков на 3 сезона обратно. Некоторые игроки сообщали о возврате старого БП, о доступе к старым ивентам и множестве прочих багов.
Разработчики бросились исправлять ошибки, что в итоге привело к отключению серверав игры на час, а потом и вовсе не на определенное время. В качестве компенсации за неделю багов разработчики решили выдать игрокам по 8 бесплатных паков.
Напоминаем вам, что ето уже не первый случай с проблемными серверами игры. Несколько недель назад сервера игры подверглись хакерским атакам, в которых злоумышленники начали удаленно устанавливать читы другим игрокам. Разработчики оперативно отреагировали на сложившуюся ситуации и обновили защиту серверов.
так вот что это было) а я то думала, откуда у меня 8 наборчиков аххах
А что в этих наборах было? Не играющие в эту игру люди тоже читают статью.
Что бы оценить нормальная ли это компенсация. А может уже пора поддержать нытьем игроков апекс, или еще рано ныть.
Это лутбоксы, с которых падает (рандомно) косметика.
8 наборов за профуканные месяцы и донат людей? Они серьёзно?
Да, ведь они прогресс вернули.