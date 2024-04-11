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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 557 оценок

Разработчики Apex Legends выдали игрокам по 8 бесплатных паков в качестве компенсации за недоступность игры

Solstice
Новости

На прошлой неделе в Apex Legends случился неприятный баг: на серверах игры произошел непонятный инцидент, который откатил прогресс множества игроков на 3 сезона обратно. Некоторые игроки сообщали о возврате старого БП, о доступе к старым ивентам и множестве прочих багов.

Разработчики бросились исправлять ошибки, что в итоге привело к отключению серверав игры на час, а потом и вовсе не на определенное время. В качестве компенсации за неделю багов разработчики решили выдать игрокам по 8 бесплатных паков.

Напоминаем вам, что ето уже не первый случай с проблемными серверами игры. Несколько недель назад сервера игры подверглись хакерским атакам, в которых злоумышленники начали удаленно устанавливать читы другим игрокам. Разработчики оперативно отреагировали на сложившуюся ситуации и обновили защиту серверов.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MORDORR
3
GullibleCelia

так вот что это было) а я то думала, откуда у меня 8 наборчиков аххах

0
вупсич пупсич

А что в этих наборах было? Не играющие в эту игру люди тоже читают статью.
Что бы оценить нормальная ли это компенсация. А может уже пора поддержать нытьем игроков апекс, или еще рано ныть.

0
Solstice
А что в этих наборах было? Не играющие в эту игру люди тоже читают статью.

Это лутбоксы, с которых падает (рандомно) косметика.

0
bysaturn

8 наборов за профуканные месяцы и донат людей? Они серьёзно?

0
Spillik

Да, ведь они прогресс вернули.

0