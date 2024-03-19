на главную
об игре
Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 552 оценки

Сервера Apex Legends подверглись взлому: хакеры получили возможность удалённо "передавать" читы другим игрокам

Solstice
Новости

Во время чемпионата Apex Legends ALGS один из киберспортсменов неожиданно получил эффекты ВХ. Независимая проверка файлов и античит показали, что игрок не включал сторонние программы самостоятельно.

На данный момент никто не успел взять на себя ответственность за взлом, но надпись "VOTE PUTIN" в интерфейсе чита может указывать на страну происхождения взломщика. Интересно заметить, что в 2021 русскоговорящий пользователь уже взламывал сервера Апекса: недоброжелатель смог вывести в главное меню игры требование обновить сервера Titanfall, обращённое к разработчикам, а также грозился начать раздавать осколки реликвий при отказе RE от поддержки первого титанфолла.

Организаторы турнира ALGS приостановили проведение матчей, а разработчики порекомендовали не заходить в рейтинговые матчи до окончания разбирательств.

Источник  
0
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
MakeshiftEcho

Бедняга аж заикаться начал)

1
Spillik

Смекалка - насрать всем вокруг, потому что тебе что-то не нравится.

0