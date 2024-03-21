Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Теневое сообщество"

Защищайте территорию в режиме «Штурм» Apex Legends, зарабатывайте репутацию и получите новую раскраску «Кобальтовый катар» в событии «Теневое сообщество».

Подполье не остановится ни перед кем, легенды. Станьте головорезами и господствуйте в событии «Теневое общество» с 26 марта по 16 апреля 2024 года. Защищайте свою территорию в новейшем временном режиме «Штурм». Впервые в игре 4 отряда будут сражаться друг с другом в попытке захватить и удержать цели. Проходите ежедневные испытания события, чтобы зарабатывать репутацию и получать предметы в магазине наград. Соберите 36 временных предметов внешнего вида, каждый из которых приблизит вас к убийственным наградам этапа, включая финальную — кобальтовый контейнер смерти! А ещё вооружитесь новым артефактом Apex «Кобальтовый катар» — это универсальное мифическое оружие ближнего боя может использовать любая легенда.

Новый временный режим: штурм

Держитесь вместе с отрядом и защищайте свои владения в «Штурме», новом виде бесплатной битвы 4 отрядов за превосходство. Отряды будут появляться со стандартными для КБН наборами снаряжения и искать зоны захвата, которые будут периодически возникать на небольших, полных хаоса картах: Куполе грома, Городе черепов, Станции ЗЕВС и Памятнике. Зарабатывайте очки, захватывая зоны, непрерывно удерживая их и уничтожая других игроков. Побеждает первый отряд, набравший 500 очков.

Артефакт Apex: кобальтовый катар

Артефакты Apex — это совершенно новое универсальное мифическое косметическое оружие ближнего боя, которое может использоваться любой из легенд и первым из которых является «Кобальтовый катар». Экипируйте свой артефакт Apex на новой вкладке «Ближнего боя», доступной после выбора легенды. «Кобальтовый катар» можно получить из наборов события «Теневое сообщество»† во время действия события.

Предметы события "Теневое сообщество"

Откройте 36 временных предметов внешнего вида для настоящих головорезов, включая легендарные облики для Безумной Мэгги, Хорайзон и не только! Каждый предмет «Теневого сообщества», получаемый во время события, также засчитывается для получения наград этапа — бонусных наград, которые вы будете получать по мере сбора коллекции. Вы будете автоматически получать награды этапа после сбора 5, 10, 20 и всех 36 предметов.

Все 36 предметов (включая артефакт Apex «Кобальтовый катар») можно приобрести через наборы события «Теневое сообщество»† без дубликатов.

Завершите коллекцию до окончания события, и вы автоматически получите раскраску для контейнера смерти в стилистике «Кобальтового катара».

Магазин наград

Зарабатывайте репутацию, выполняя ежедневные испытания события, а затем отправляйтесь в магазин наград «Теневого сообщества», чтобы выбрать свои собственные награды и отметить свои достижения эмблемами события. Наборы Apex† будут также доступны в магазине наград, а ассортимент будет меняться каждую неделю.

Ограниченное количество репутации можно заработать за день, проходя ежедневно обновляющиеся испытания.

Играйте в Apex LEGENDS на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.