Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Ложные отражения"

Отряды вчетвером, облик «Осквернительница Apex» для Лайфлайн, x1.5 бонус к испытаниям престижа и др. бонусы с обновлением середины сезона Apex Legends. Событие "Ложные отражения" наснется уже на следующей неделе - 25 июня в 21:00 по МСК.

Приготовьтесь пошуметь, легенды: пришло время провести первое коллекционное событие в этом сезоне! И мы надеемся, что у вас есть ещё один или два друга, ведь в Apex Legends появится режим «Вчетвером»! Этот новый режим для отрядов из 4-х легенд — подлинный хаос в лучшем своём проявлении, усиленный новыми стратегиями и составами команд. И, как вы уже догадались, нас ждёт свежий набор обликов. Соберите все 24 умопомрачительных предмета внешнего вида до конца события, чтобы получить престижный облик Лайфлайн «Осквернительница Apex». А ещё во время события будет действовать x1.5 бонус к испытаниям престижных обликов!

Режим "Вчетвером"

Вам больше не придётся выбирать, кто же из трёх ваших друзей окажется в вашем отряде на Играх Apex. Возьмите с собой всех трёх! До конца сезона ваш отряд из четырёх человек сразится с 14-ю другими отрядами в борьбе за звание чемпионов Apex. Составы команд? С четырьмя участниками они приобретают совершенно другую атмосферу. Стратегии, чтобы перехитрить и переиграть оппонентов? Надеемся, вы подготовили свои средства связи. Это новое поколение Apex.

Список добычи также был обновлён, чтобы избежать борьбы за боеприпасы, модификации и предметы для восстановления. Возможно, у вас даже будет небольшой шанс получить оружие с синими или фиолетовыми деталями! К сожалению, «Трезубцы» слишком малы, чтобы вместить на борт четвёртого бойца, но пешком никто не запрещает. Если вы больше предпочитаете командную игру, вам всегда доступны эвакуационные вышки или спецумение Валькирии. А «Небесный прыжок» и другие умения легенд также были подправлены для поддержки четвёртого участника.

Предметы коллекционного события

Обо всём по порядку: мы возвращаем доступность вне наборов. Все 24 временных предмета внешнего вида «Ложных отражений» можно открыть из наборов события† или по отдельности. И в этот раз вас ждёт куча легендарных обликов: облики Октейна, Крипто, Фьюза, Кондуит, Ревенанта, всеми любимой Альтер и раскраски для целого арсенала оружия, в том числе и для «Хаоса» (которым многие из вас часто пользуются в последнее время).

Откройте их все до окончания события, чтобы автоматически получить престижный комплект Лайфлайн, включающий её новый облик «Осквернительница Apex» и казнь «Весёлый врач».

Система наград

Ну вы знаете, как это работает. Каждый день вы сможете заработать до 1400 очков, испытания обновляются ежедневно и все они совместимы с боевым пропуском, так что вы сможете выполнять несколько задач одновременно и минимизировать рутинную прокачку.

Вкладка магазина

Ознакомьтесь с временными предложениями на вкладке магазина, в том числе с комплектом «Файруолтер Фицрой», доступным с 25 июня по 9 июля 2024 года.

Рейтинговая потасовка

Завершите рейтинговый сезон, узнав, кто одержит верх в нашей первой «Рейтинговой потасовке»: с 3 по 6 августа 2024 года. Когда в игру вступит режим «Рейтинговая потасовка», регулярный рейтинговый сезон «Искажения» будет укорочен, но лишь для того, чтобы выявить лучших из лучших. Каждая ранговая категория будет иметь собственную таблицу лидеров, а также уникальную эмблему, которую можно будет заработать.

Объединитесь с друзьями и сыграйте 10 матчей «Рейтинговой потасовки», набрав как можно больше очков и заняв как можно более высокое место. Регистрация не требуется. Все, кто уже достиг ранга в этом сезоне, автоматически допускаются к участию.

Место, занятое в «Рейтинговой потасовке», не повлияет на ваши РО, место и награды рейтингового сезона. Они будут зафиксированы до того момента, как станет доступна «Рейтинговая потасовка». Как ВЫ будете выглядеть на фоне остальных игроков вашего ранга?

Играйте в Apex LEGENDS™* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA и Steam.