Пошаговые битвы и кровавые заклинания в новом трейлере Ex Sanguis

Студия Lightbulb Crew, известная своей игрой Othercide, представила новый трейлер предстоящей тактической ролевой игры Ex Sanguis, которая вскоре выйдет в ранний доступ. Проект выполнен в мрачной готической эстетике и обещает стать безжалостной пошаговой RPG с элементами roguelite, где каждая битва полна тактики и напряжения.

Действие игры разворачивается в мире Стасии, погружённом в состояние чистилища. Игрокам предстоит возглавить отряд воительниц, сражающихся против «совершенства и застоя». В арсенале персонажей — кровавая магия, проклятия и способности вызывать кровоизлияния, обрушивая потоки крови на врагов. Каждое сражение требует тактического мышления и умелого планирования, ведь противники разнообразны и опасны.

Одной из ключевых особенностей Ex Sanguis является сохранение прогресса даже после поражения, что характерно для жанра roguelite. Это позволяет игрокам постепенно усиливать своих героинь и открывать новые способности, делая каждую попытку уникальной.

Разработчики делают особый акцент на динамичных боях, стильной визуальной составляющей и уникальном дизайне персонажей, который придётся по вкусу поклонникам тёмного фэнтези. Каждый кадр трейлера подчёркивает атмосферу безысходности и кровавой красоты мира Стасии.

Игра уже доступна для добавления в список желаемого на Steam, однако точная дата выхода раннего доступа пока не объявлена. Ex Sanguis обещает стать ярким представителем тактических RPG с глубоким боевым процессом и визуальной изысканностью.