Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Расплата пустоты"

Готовьтесь сразиться с захватчиками, легенды! Вступите в авангард в событии «Расплата Пустоты» Apex Legends и приготовьтесь к новым битвам в «Масштабном КБН», нашем первом бою насмерть в формате 12 на 12. Убивайте врагов и получайте очки Пустоты как в «Королевской битве», так и в «Масштабном КБН», чтобы открыть новые предметы внешнего вида и не только в магазине наград. Получите добычу, состоящую из 22 рыцарских предметов внешнего вида (например, переменную раскраску «Подавленные созвездия» для «Хаоса»), и награды этапа, среди которых вас ждёт легендарный облик Ньюкасла «Галактический гарнизон» за сбор всей коллекции.

Новый временный режим «Масштабный КБН»

Как там говорилось? Иди ва-банк или иди домой? Что ж, с этой версией командного боя насмерть ответ очевиден. Вас и ещё 23 игроков ждут сражения в формате 12 на 12 на 5 картах. В «Масштабном КБН» здоровье восстанавливается лучше, а лимит очков повышен до 60. Выберите свою любимую легенду и вперёд, к великим свершениям.

Предметы этапов события

Открывайте 22 изящных временных предмета внешнего вида, проходите событие и получайте награды этапа! Каждый предмет «Расплаты Пустоты», получаемый во время события, также засчитывается для открытия таких бонусных наград. Они станут вам доступны после получения 5, 12 и 17 предметов события.

Все 22 предмета (включая переменную раскраску «Подавленные созвездия» для «Хаоса») можно приобрести через наборы события «Расплата Пустоты»»† без дубликатов. Просто ищете облики события для легенд? Вы найдёте их в магазине. Примечание: каждый набор события содержит один предмет события и два обычных.

Новые предметы

Зарабатывайте очки Пустоты, выполняя ежедневные испытания события, а затем отправляйтесь в магазин наград «Расплаты Пустоты», чтобы выбрать свои собственные награды и отметить свои достижения эмблемами события. Магазин наград и его акции обновляются еженедельно.

Ограниченное количество очков Пустоты можно заработать за день, проходя ежедневно обновляющиеся испытания.

Вкладка магазина

Все рыцарские облики легенд вроде «Авангарда Пустоты» для Рэйф и «Токсичного рыцаря» для Каустика можно купить напрямую в магазине во время события. Соберите во время события оставшиеся предметы «Расплаты Пустоты» — и вам автоматически откроются финальные награды этапа, включая легендарный облик Ньюкасла «Галактический гарнизон». После завершения события «Расплата Пустоты» награды этапа будут некоторое время доступны для покупки за монеты Apex.

Играйте в Apex LEGENDS™* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA и Steam.