В Apex Legends пройдет хэллоуинское событие "Адское буйство"

Apex Legends отпразднует Хэллоуин — с 14 октября по 4 ноября пройдет новое событие Raise Hell (“Адское буйство”). Игроков ждут сверхъестественные сражения, редкие скины и возвращение легендарного оружия.

Главная особенность обновления — режим Wildcard Trios, где нужно выбрать сторону: Жнецов или Демонов. Первые получают бонусы к скорости, меткости и перезарядке, а вторые — усиленный урон, взрывное отбрасывание врагов и способность восстанавливать здоровье при нанесении урона.

Кроме того, временно вернется граната Rev Shell — самонаводящееся оружие, которое ищет цель и наносит мощный урон. В лутбоксах и наградах события можно будет найти хэллоуинские облики для Эша, Ревенанта, Фьюза, Октауна, Каустика и Горизонта, а также престижный скин Безумной Мэгги.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК через EA app, Epic и Steam.