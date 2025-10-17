Началось открытое тестирование многопользовательского шутера ARC Raiders

Студия Embark запустила открытое тестирование многопользовательского шутера ARC Raiders. Размер дистрибутива составляет 30 ГБ, а само тестирование продлится до 19 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Для участия в нём не требуется предзаказ, но доступ игрокам будет предоставляться постепенно.

Разработчики отмечают, что тест проводится, чтобы обеспечить максимально комфортный запуск игры к 30 октября, а также дать возможность новым игрокам познакомиться с проектом. Во время тестирования доступна карта The Dam Battlegrounds, стартовые задания, несколько видов оружия и ежедневные квесты.

Прогресс, достигнутый в рамках теста, не будет перенесён в полную версию игры, однако участники получат уникальный рюкзак.