Разработчики Arc Raiders не ожидали такой изобретательности игроков в использовании эксплойтов

Студия Embark, занимающаяся поддержкой шутера Arc Raiders, призналась, что не была готова к уровню настойчивости игроков в поиске уязвимостей игры. Разработчики с удивлением наблюдали, как миллионы пользователей находили способы обходить игровые механики ради получения ценной добычи. В частности, геймеры научились проникать в закрытые зоны, требующие редких ключ-карт, просто используя ошибки физического движка при столкновении персонажа со стенами и углами.

Арт-директор проекта Роберт Саммелин в интервью рассказал, что существует немало вещей, которые застали нас врасплох. Он отметил, что внутреннее тестирование имеет свои пределы, и энтузиазм собственной команды тестировщиков не может сравниться с бесконечным упорством огромной аудитории. Теперь студии приходится постоянно искать способы герметизировать игровой процесс и придумывать методы борьбы с эксплойтами, которые наносят вред экономике игры.

Саммелин добавил, что видеть, как игроки используют физику игры подобным образом, было искренне удивительно. Несмотря на необходимость постоянно исправлять ошибки, разработчики находят в этом и положительные стороны, наблюдая за тем, как сообщество исследует пограничные случаи механик. Недавно авторы устранили множество багов, позволявших выходить за пределы карты, а в некоторых случаях даже заполняли нелегально доступные комнаты огнем, чтобы наказать нарушителей. Это превратилось в своеобразную гонку, где закрытие одной уязвимости часто приводит к обнаружению новой.