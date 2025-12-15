Разработчики Arc Raiders не ожидали такой изобретательности игроков в использовании эксплойтов

Студия Embark, занимающаяся поддержкой шутера Arc Raiders, призналась, что не была готова к уровню настойчивости игроков в поиске уязвимостей игры. Разработчики с удивлением наблюдали, как миллионы пользователей находили способы обходить игровые механики ради получения ценной добычи. В частности, геймеры научились проникать в закрытые зоны, требующие редких ключ-карт, просто используя ошибки физического движка при столкновении персонажа со стенами и углами.
Арт-директор проекта Роберт Саммелин в интервью рассказал, что существует немало вещей, которые застали нас врасплох. Он отметил, что внутреннее тестирование имеет свои пределы, и энтузиазм собственной команды тестировщиков не может сравниться с бесконечным упорством огромной аудитории. Теперь студии приходится постоянно искать способы герметизировать игровой процесс и придумывать методы борьбы с эксплойтами, которые наносят вред экономике игры.
Саммелин добавил, что видеть, как игроки используют физику игры подобным образом, было искренне удивительно. Несмотря на необходимость постоянно исправлять ошибки, разработчики находят в этом и положительные стороны, наблюдая за тем, как сообщество исследует пограничные случаи механик. Недавно авторы устранили множество багов, позволявших выходить за пределы карты, а в некоторых случаях даже заполняли нелегально доступные комнаты огнем, чтобы наказать нарушителей. Это превратилось в своеобразную гонку, где закрытие одной уязвимости часто приводит к обнаружению новой.
Они не ожидали, что люди будут использовать результат их кривых рук себе во благо. Они думали, что игроки как послушные овцы не будут так делать. Вообще пора вводить нормы наказание за качество виртуальных товаров. А то подобная борзота владельцев авторских прав будет бесконечна. Тем более пора вводить норму добросовестного клиента. То есть клиент не несёт ответственности за причинённые убытки вызванные недостатками товара в процессе использование. Например, за использование т.н. эксплойтов. Я понимаю сейчас вся пиар местная ботовская и троллиная орда на меня наедет. Типа что несёшь. Ибо они понимают, что игроделам в таком случае придётся повышать качество товара перед началом продаж. И тем самым уменьшать свою прибыль.
Это не результат кривых рук разрабов. Некоторые эксплоиты нереально найти, если не очень большое сообщество, которое каждую минуту пытается заполучить лут любыми способами.
И продолжают упорно "залатывать" дыры спустя две три недели после появления очередного эксплойта? Может, они наказывают игроков, которые так делают? Ничего подобного. Только продолжают без конца выкатывать убогие обновления магазина и продолжают отдавать игру читерам. Сейчас это просто жесть...
Магазин обновляется? Вот ты и спалился, бот)