Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
6.8 149 оценок

GamesVoice выпустила дублированный трейлер CONTROL Resonant

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер CONTROL Resonant - нового проекта от Remedy Entertainment. Формально это ещё не анонс локализации, однако команда даёт понять, что внимательно следит за игрой и не собирается проходить мимо.

По словам представителей GamesVoice, если разработчики не преподнесут сюрприз в виде чрезмерных объёмов звукового контента, после релиза CONTROL Resonant стоит ожидать полноценный анонс русской озвучки и запуск сбора средств.

Пока же студия предлагает ознакомиться с трейлером, в котором можно услышать уже знакомые поклонникам Control голоса Николая Быстрова и Татьяны Абрамовой, ранее участвовавших в локализации оригинальной игры.

Комментарии:  9
Ваш комментарий
Енот Херсонский

Дизлайк за ссылку на ютуб.

Omen544

Поддерживаю

Сережаа

А что тебе до ютуба?

thepost

Лучше бы Remedy Entertainment анонсировала Quantum Break 2.

Megido

не могут. права на игру не у них.

BattleEffect

Ждёмс

Armen 88

Кто бы сомневался...

Carissa7517

Когда там уже клаир абскур експедитион 33, трейлеры они там озвучивают

Megido

классно

