GamesVoice выпустила дублированный трейлер CONTROL Resonant

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер CONTROL Resonant - нового проекта от Remedy Entertainment. Формально это ещё не анонс локализации, однако команда даёт понять, что внимательно следит за игрой и не собирается проходить мимо.
По словам представителей GamesVoice, если разработчики не преподнесут сюрприз в виде чрезмерных объёмов звукового контента, после релиза CONTROL Resonant стоит ожидать полноценный анонс русской озвучки и запуск сбора средств.
Пока же студия предлагает ознакомиться с трейлером, в котором можно услышать уже знакомые поклонникам Control голоса Николая Быстрова и Татьяны Абрамовой, ранее участвовавших в локализации оригинальной игры.
Дизлайк за ссылку на ютуб.
Поддерживаю
А что тебе до ютуба?
Лучше бы Remedy Entertainment анонсировала Quantum Break 2.
не могут. права на игру не у них.
Ждёмс
Кто бы сомневался...
Когда там уже клаир абскур експедитион 33, трейлеры они там озвучивают
классно