GamesVoice выпустила дублированный трейлер CONTROL Resonant

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер CONTROL Resonant - нового проекта от Remedy Entertainment. Формально это ещё не анонс локализации, однако команда даёт понять, что внимательно следит за игрой и не собирается проходить мимо.

По словам представителей GamesVoice, если разработчики не преподнесут сюрприз в виде чрезмерных объёмов звукового контента, после релиза CONTROL Resonant стоит ожидать полноценный анонс русской озвучки и запуск сбора средств.

Пока же студия предлагает ознакомиться с трейлером, в котором можно услышать уже знакомые поклонникам Control голоса Николая Быстрова и Татьяны Абрамовой, ранее участвовавших в локализации оригинальной игры.