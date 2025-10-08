Разработчики Arc Raiders снизили региональные цены в ряде стран

После начала приема предзаказов на PvPvE-шутер Arc Raiders многие сочли игру относительно доступной — 39,99 евро, что не так много по сравнению с другими играми этого жанра. Впрочем, не все страны разделяли это мнение: в странах же с менее популярной валютой региональные цены оказались куда выше покупательной способности и стоимости жизни в этих регионах.

Теперь разработчики Arc Raiders из Embark Studios начинают исправлять ситуацию во многих странах, автоматически возмещая разницу тем, кто заплатил слишком много. На текущий момент уже известны изменения региональных цен в следующих странах: Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Индонезия, Малайзия, Перу, Филиппины, Тайвань, Таиланд, Украина, Уругвай и Вьетнам

Согласно SteamDB, снижение цены на игру в Индии, Индонезии, Китае, Украине и Вьетнаме составит ~33% по сравнению с первоначальной. При этом в Таиланде и странах Латинской Америки региональная цена Arc Raiders снизилась примерно на 22%. Учитывая все обстоятельства, это значительные изменения цен, что делает игру гораздо более доступной для этих регионов

При желании опробовать Arc Raiders можно будет во время мероприятия Server Slam, которое пройдет с 17 по 19 октября. Его цель — протестировать серверы и дать игрокам представление о возможностях игры, которая выйдет 30 октября.