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Arco 15.08.2024
Экшен, Инди, Вид сверху
2.3 3 оценки

Пошаговая RPG Arco выйдет 15 августа на Switch и ПК

ltdx
Новости

Пошаговая ролевая игра Arco выйдет на Switch и PC (Steam и Epic Games Store) 15 августа, объявили издатель Panic и разработчики Макс Кэхилл, Франек, Бибики и Антонио Урибе.

Шаг за шагом войдите в захватывающий мир Arco, история которого будет напрямую зависеть от принятых вами решений. Путешествуйте по густым лесам, широким равнинам и палящим пустыням, управляя четырьмя героями, которых объединяет вендетта против банды Red Company.

По ходу приключения игроки будут открывать новые навыки, меняющие ход игры, нанимать могущественных союзников и собирать жизненно важные ресурсы.

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