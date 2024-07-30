Пошаговая RPG Arco выйдет 15 августа на Switch и ПК

Пошаговая ролевая игра Arco выйдет на Switch и PC (Steam и Epic Games Store) 15 августа, объявили издатель Panic и разработчики Макс Кэхилл, Франек, Бибики и Антонио Урибе.

Шаг за шагом войдите в захватывающий мир Arco, история которого будет напрямую зависеть от принятых вами решений. Путешествуйте по густым лесам, широким равнинам и палящим пустыням, управляя четырьмя героями, которых объединяет вендетта против банды Red Company.

По ходу приключения игроки будут открывать новые навыки, меняющие ход игры, нанимать могущественных союзников и собирать жизненно важные ресурсы.