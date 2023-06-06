ARK: Survival Evolved отмечает восьмую годовщину запуском последнего существа на острове ©

На этой неделе исполняется восемь лет с момента выхода игры ARK: Survival Evolved в ранний доступ Steam — вокруг огромного острова, кишащего динозаврами, быстро сформировалось страстное творческое сообщество. Чтобы отпраздновать это событие, команда художников Studio Wildcard разработала ключевое изображение, которое охватывает большинство существ ARK — больших и маленьких, на суше и на море — которые бродят по этому огромному миру. Вселенная ARK продолжает расширяться, и этой осенью на горизонте появятся не только ARK: Survival Ascended, но и ARK: The Animated Series, и ARK 2.

Также недавно появилось последнее существо, Риниогната — существо очень большого размера с набором уникальных способностей. От производства быстро затвердевающей смолы до способности переносить большие предметы по базам, эти универсальные существа обеспечивают беспрецедентное усиление защиты любого племени.